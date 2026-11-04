Pe scurt: Benzi continue de vegetație vor separa mașinile de pietoni și bicicliști pe strada Rahovei. Intervenția face parte din proiectul de resistematizare a axei Rahovei–Semaforului.

Primăria Sibiu caută constructor pentru modernizarea străzii Rahovei, printr-o procedură de achiziție care include amenajarea unei benzi dedicate autobuzelor, refacerea spațiilor verzi și lucrări la infrastructura subterană, potrivit unui comunicat al Primăriei Municipiului Sibiu.

Intervenția face parte dintr-un proiect unitar de resistematizare a întregii axe Rahovei–Semaforului. Cele două artere sunt intens circulate și au un rol atât în deplasările din municipiu, cât și în cele din zona periurbană.

Strada Rahovei leagă bulevardele Vasile Milea și Mihai Viteazu și asigură conexiunea către două dintre ieșirile din oraș, spre Cisnădie și DN1, a precizat primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor.

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Banda dedicată autobuzelor urmărește să reducă timpii de deplasare

Constructorul căruia îi va fi atribuit contractul va trebui să amenajeze o bandă dedicată circulației autobuzelor, pentru prioritizarea transportului public. Prin reconfigurarea străzii, municipalitatea urmărește fluidizarea circulației pe Rahovei și pe străzile adiacente, creșterea siguranței pietonilor și îmbunătățirea condițiilor de deplasare.

„Datorită benzii dedicate, autobuzul va deveni o alternativă mai rapidă și mai atractivă pentru deplasare”, a declarat Astrid Fodor.

Primarul a invitat societățile interesate și cu experiență în lucrări de infrastructură să participe la licitație.

Proiectul include vegetație de separare și o rețea nouă pentru apele pluviale

Lucrările de amenajare a spațiilor verzi prevăd însămânțarea cu gazon, plantarea a 258 de arbori și arbuști, precum și a altor plante perene. De-a lungul străzii vor fi realizate benzi continue de vegetație, care să separe circulația auto de cea pietonală și de cea a bicicliștilor.

Contractul include și realizarea unui sistem nou, centralizat, de colectare și evacuare a apelor pluviale. Totodată, constructorul va trebui să introducă în subteran sistemul de tubulatură pentru cablajul metropolitan.

Rețeaua de apă și canalizare de pe strada Rahovei a fost reabilitată de SC Apă Canal SA, prin programul finanțat cu fonduri europene nerambursabile în cadrul POIM.

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