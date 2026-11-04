Pe scurt: Primăria Sibiu licitează 24 de amplasamente pentru terase: 14 în Piața Mică (24 noiembrie), 9 în Piața Mare și unul pe Magheru (27 noiembrie). Ofertele se depun până cu o zi înainte, la ora 15:00.

Primăria Sibiu organizează în noiembrie primele două licitații pentru terasele sezoniere din centrul istoric, după noul regulament: 14 amplasamente în Piața Mică, 9 în Piața Mare și unul pe strada General Magheru.

Licitațiile au loc pe 24 și 27 noiembrie, a anunțat miercuri, 4 noiembrie, municipalitatea. Terenurile aparțin domeniului public și privat al orașului și vor fi închiriate conform regulamentului aprobat în august de Consiliul Local, prin HCL nr. 305.

Piața Mică: licitație pe 24 noiembrie

Pentru cele 14 amplasamente din Piața Mică, licitația este programată pe 24 noiembrie. Ofertele se depun până pe 23 noiembrie, la ora 15:00, la registratura Primăriei, pe strada Samuel Brukenthal nr. 2.

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Caietele de sarcini pot fi cerute încă din această săptămână, contra cost, de la Compartimentul Patrimoniu, aflat în aceeași clădire, la etajul 1, camera 112.

Piața Mare și Magheru: licitație pe 27 noiembrie

Cele 9 amplasamente din Piața Mare și cel de pe strada General Magheru se licitează pe 27 noiembrie. Termenul-limită pentru oferte este 26 noiembrie, ora 15:00, tot la registratura din sediul central al Primăriei.

Pentru această procedură, caietele de sarcini pot fi solicitate în același mod începând de vineri, 6 noiembrie.

Localul din față nu are prioritate

Sunt primele licitații organizate după intrarea în vigoare a noului regulament, care a schimbat modul în care se atribuie terenurile pentru terase. În septembrie, Primăria a precizat că terasele vor fi atribuite prin licitație, fără drept de preferință pentru restaurantul aflat în dreptul spațiului. Câștigă oferta cu cel mai mare punctaj, calculat după prețul chiriei, capacitatea economico-financiară a operatorului și tipul spațiului de alimentație publică.

Potrivit regulamentului, prețul de pornire este de 2 lei pe metru pătrat pe zi, contractul se încheie pe doi ani, cu posibilitate de prelungire, iar garanția de participare este de 500 de lei.

Licitațiile vin după etapa cererilor prealabile, în care operatorii interesați au putut solicita amplasamente între 7 și 13 septembrie. Atunci, 44 de operatori economici au depus cereri pentru 52 de locații.

Regulamentul a fost contestat de o parte din antreprenorii din domeniu: în august, HoReCa Sibiu a cerut modificarea lui, înainte de votul din Consiliul Local.

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