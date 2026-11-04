Cătălin Ranco Pițu, fostul procuror militar șef care a semnat rechizitoriul din Dosarul Revoluției, își prezintă joi, 5 noiembrie, la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu cartea „Teroriștii din decembrie 1989. Mituri și manipulări”. Volumul pornește de la documentele dosarului, care are aproximativ 3.000 de volume.

În 2019, Pițu a semnat rechizitoriul prin care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și generalul (r) Iosif Rus au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni contra umanității, potrivit Antena 3 CNN. Un an mai târziu a fost numit procuror militar șef al Secției Parchetelor Militare.

Cartea analizează ipotezele despre existența unor grupări teroriste, diversiunile din acele zile și felul în care s-au construit și s-au răspândit interpretările despre ele. Autorul trece prin teoriile, mărturiile și studiile intens mediatizate de după 1989.

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Declarația lui Iulian Vlad, în facsimil

Printre paginile trimise de bibliotecă se află facsimilul unei declarații scrise de mână de Iulian Vlad, ultimul șef al Securității. Primul punct al declarației se referă la deschiderea focului în seara de 22 decembrie 1989 asupra manifestanților din Piața Palatului, la sediul CC. Un alt capitol se numește „Adevăratul arsenal al Securității”.

Foto: BJ ASTRA Sibiu

Foto: BJ ASTRA Sibiu

Joi seară, la American Corner

Întâlnirea începe la ora 18:00, în Corpul B al bibliotecii, la American Corner (etajul 5), pe strada George Barițiu nr. 7. Alături de autor vor vorbi istoricul Răzvan Pop, directorul Bibliotecii ASTRA, și istoricul Adrian Boda, de la Institutul de Istorie Orală al Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Moderator este Cornel Mihalache, directorul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”.

Evenimentul este organizat împreună cu Editura Litera și se încheie cu o sesiune de autografe. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Detalii sunt pe site-ul bibliotecii.

Foto: BJ ASTRA Sibiu

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