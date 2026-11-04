Cătălin Ranco Pițu, fostul procuror militar șef care a semnat rechizitoriul din Dosarul Revoluției, își prezintă joi, 5 noiembrie, la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu cartea „Teroriștii din decembrie 1989. Mituri și manipulări”. Volumul pornește de la documentele dosarului, care are aproximativ 3.000 de volume.
În 2019, Pițu a semnat rechizitoriul prin care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și generalul (r) Iosif Rus au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni contra umanității, potrivit Antena 3 CNN. Un an mai târziu a fost numit procuror militar șef al Secției Parchetelor Militare.
Cartea analizează ipotezele despre existența unor grupări teroriste, diversiunile din acele zile și felul în care s-au construit și s-au răspândit interpretările despre ele. Autorul trece prin teoriile, mărturiile și studiile intens mediatizate de după 1989.
Declarația lui Iulian Vlad, în facsimil
Printre paginile trimise de bibliotecă se află facsimilul unei declarații scrise de mână de Iulian Vlad, ultimul șef al Securității. Primul punct al declarației se referă la deschiderea focului în seara de 22 decembrie 1989 asupra manifestanților din Piața Palatului, la sediul CC. Un alt capitol se numește „Adevăratul arsenal al Securității”.
Joi seară, la American Corner
Întâlnirea începe la ora 18:00, în Corpul B al bibliotecii, la American Corner (etajul 5), pe strada George Barițiu nr. 7. Alături de autor vor vorbi istoricul Răzvan Pop, directorul Bibliotecii ASTRA, și istoricul Adrian Boda, de la Institutul de Istorie Orală al Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Moderator este Cornel Mihalache, directorul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”.
Evenimentul este organizat împreună cu Editura Litera și se încheie cu o sesiune de autografe. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Detalii sunt pe site-ul bibliotecii.
Comentarii
Ultima oră
- Județul Sibiu, pe locul 5 în țară la profitul firmelor în 2025: 8,15 miliarde de lei, aproape 40% de la Romgaz acum 30 de secunde
- Masa pacienților din spitale, 22 de lei pe zi: Rogobete spune că alocația ar putea crește „în scurt timp” acum 3 minute
- Procurorul care l-a trimis în judecată pe Ion Iliescu prezintă la ASTRA o carte despre teroriștii din 1989 acum 5 minute
- Legea inițiată de Adrian Echert pentru anularea unor obligații de TVA are acum și procedură de aplicare acum 7 minute
- Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la UAIC pentru hărțuire acum 9 minute