Pe scurt: Revendicările vizează viitoarea lege a salarizării și bugetul pentru 2027. Pe lista sindicatelor se află și norma didactică, plata cu ora și numărul de elevi din clase.

Profesorii cu vechime de 25 de ani și gradul didactic I ar trebui să aibă salariul echivalent cu cel al unui medic specialist, au cerut reprezentanții sindicatelor din învățământ la întâlnirea de marți, 3 noiembrie 2026, cu ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, și ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu.

Solicitarea apare într-o informare FSLI transmisă în teritoriu, prezentată de Edupedu.ro.

Discuțiile au vizat principiile viitoarei legi a salarizării și proiectul bugetului de stat pentru 2027. În sistemul public din România, salariul de bază brut al unui medic specialist în unitățile clinice standard este de 9.900 de lei, conform Legii nr. 153/2017.

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Federațiile sindicale au solicitat și garantarea unui salariu pentru profesorul debutant egal cu salariul mediu brut pe economie.

„În ceea ce privește problemele cu impact financiar, discuțiile s-au concentrat pe principiile de la care trebuie să plece proiectul legii salarizării și proiectul privind bugetul de stat pentru anul 2027. Reprezentanții federațiilor au insistat pe garantarea principiului prin care salariul profesorului debutant să fie egal cu salariul mediu brut pe economie, iar salariul profesorului cu gradul didactic I și vechime de 25 de ani să fie echivalent cu cel al unui medic specialist”, se arată în document.

Sindicatele cer o întâlnire cu premierul și ministrul Finanțelor

Pentru soluționarea revendicărilor cu impact bugetar, federațiile au cerut să discute și cu prim-ministrul României și cu ministrul Finanțelor. Solicitarea unei întâlniri este menționată în informarea FSLI.

La întâlnirea cu cei doi miniștri ai Educației, reprezentanții sindicatelor au cerut și modificarea măsurilor introduse prin Legea nr. 141/2025, care privesc norma didactică, efectivele la clasă și tariful la plata cu ora.

„S-a cerut repararea măsurilor anti-educație din Legea nr. 141/2025 (norma didactică, efectivele la clasă și tariful la plata cu ora) și rediscutarea normativelor pentru personalul auxiliar și administrativ”, precizează informarea FSLI.

Reducerea normei didactice are estimări de cost de până la 1,1 miliarde de lei anual

Fostul ministru al Educației Mihai Dimian a declarat în septembrie că susține reducerea normei didactice la 18 ore pentru profesorii cu peste 25 de ani vechime și gradul I, începând cu anul școlar 2027-2028. El a descris măsura drept „fezabilă”, dar a precizat că trebuie identificată sursa de finanțare. Impactul bugetar estimat era cuprins între 800 de milioane și 1 miliard de lei.

Conform Legii nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, reducerea cu două ore pentru profesorii cu peste 25 de ani vechime și gradul didactic I nu se mai aplică celor 20 de ore de predare, ci celorlalte activități. Astfel, norma de predare pentru acești profesori a crescut cu patru ore.

Inițiativa legislativă Pl-x. 501/2025, L. 219/2026, care prevede reducerea cu două ore a normei didactice pentru această categorie de profesori începând cu anul școlar 2026-2027, este blocată la Comisia de buget-finanțe din Senat. Potrivit explicațiilor oferite de Mihai Dimian, ar trebui indicat de unde se taie fonduri pentru a asigura finanțarea măsurii.

Guvernul Bolojan nu a susținut reducerea normei didactice cu două ore pentru profesorii cu peste 25 de ani vechime și gradul I. Într-un punct de vedere transmis pe 3 septembrie, Guvernul a invocat un cost de 1,1 miliarde de lei pe an și necesitatea a 7.200 de norme suplimentare.

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