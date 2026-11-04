Pe scurt: Stimulentul propus ar înlocui sumele de 650 sau 1.500 de lei cu o valoare egală cu indemnizația. Pentru părinții copiilor cu dizabilități, pragul de revenire la muncă ar fi de trei ani.

Părinții care se întorc la muncă în perioada de creștere a copilului ar putea primi salariul și, separat, un stimulent egal cu 100% din indemnizație, potrivit unui proiect anunțat de Raluca Turcan într-o postare pe Facebook.

Propunerea a primit raport favorabil, în unanimitate, din partea Comisiei pentru buget-finanțe a Senatului.

Măsura propusă vizează părintele care revine la muncă înainte ca un copil să împlinească doi ani. În cazul copiilor cu dizabilități, limita prevăzută în proiect este de trei ani.

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„Concret: prin proiectul inițiat de mine și de colegii din PNL, părintele va primi salariul și, separat, un stimulent egal cu 100% din indemnizație, dacă revine la muncă până când copilul împlinește doi ani, respectiv trei ani în cazul copiilor cu dizabilități”, a precizat Raluca Turcan.

În prezent, potrivit datelor prezentate de aceasta, părintele care se întoarce la serviciu înainte ca bebelușul să împlinească șase luni primește un stimulent de 1.500 de lei. Pentru revenirea mai târziu la muncă, suma este de 650 de lei.

Prin comparație, indemnizația medie pentru creșterea copilului este de 3.977 de lei, a arătat Turcan.

„Statul poate să îl avantajeze pe părintele care alege să muncească”, a susținut aceasta.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre creșterea numărului de tați care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului, atât ca pondere, cât și ca valoare medie a sumelor primite în 2025, potrivit datelor ANPIS.

În susținerea propunerii, Raluca Turcan a invocat și numărul nașterilor din România. Potrivit cifrelor prezentate în postare, în 2025 s-au născut 145.700 de copii, cel mai mic număr de aproape un secol.

Proiectul a fost inițiat alături de Gabriela Horga, Ionel Bogdan și Robert Sighiartău. Raluca Turcan a anunțat că va insista pentru un vot favorabil în plen cât mai repede.

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