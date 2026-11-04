Pe scurt: Evaluarea se face adesea în salon, iar sprijinul include lucrul cu pacienții care au dificultăți de comunicare după un accident vascular. Pentru familie, recomandarea este răbdarea, fără comparații și fără presiunea unei recuperări rapide.

Evaluarea psihologică a pacienților internați la Neurologie Sibiu se desfășoară, de cele mai multe ori, chiar la patul acestora.

Mulți sunt imobilizați sau au mobilitate redusă și nu se pot deplasa într-un cabinet, explică Maria Neamțu, psiholog în Secția de Neurologie, într-un dialog publicat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

O evaluare psihologică poate fi recomandată atunci când, pe lângă simptomele neurologice, apar modificări cognitive, emoționale sau comportamentale care pot influența starea generală și evoluția pacientului.

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Psihologul adaptează întâlnirea la situația clinică și lucrează cu pacientul în salon, acolo unde se află acesta.

„Evaluarea psihologică se adaptează pacientului și nu pacientul evaluării”, precizează Maria Neamțu.

Pacienții pot discuta despre temeri și despre schimbările aduse de boală

Discuția cu psihologul poate cuprinde orice aspect pe care pacientul îl consideră important pentru starea sa și pentru felul în care face față bolii. Temele pot fi temerile, îngrijorările, tristețea, anxietatea, dificultățile de adaptare ori schimbările apărute după un eveniment neurologic.

Pacienții pot vorbi și despre efectele acestor schimbări asupra vieții cotidiene și a relațiilor cu cei apropiați.

În privința confidențialității discuțiilor, Maria Neamțu explică faptul că psihologul face parte din echipa medicală. Informațiile relevante pentru îngrijirea pacientului pot fi integrate în evaluarea psihologică și comunicate echipei, în limitele necesare actului medical și cu respectarea confidențialității.

Pe durata internării, activitatea psihologului include evaluarea funcțiilor cognitive și a stării emoționale, dar și sprijinirea pacientului în adaptare și recuperare. Un domeniu important este lucrul cu persoanele care prezintă afazie în urma unui accident vascular.

Recuperarea afaziei presupune răbdare, exercițiu și stimularea constantă a capacităților de comunicare păstrate. Acestora li se adaugă susținerea emoțională a pacientului pe parcursul procesului.

Pentru alți pacienți, ajutorul înseamnă să înțeleagă și să accepte schimbările produse de boală, să gestioneze anxietatea ori tristețea, să își recapete încrederea și să se implice în recuperare. Psihologul colaborează cu medicul neurolog și cu ceilalți membri ai echipei medicale, contribuind cu perspectiva psihologică la înțelegerea cât mai completă a pacientului.

Familia este îndemnată să evite comparațiile și presiunea unei recuperări rapide

Aparținătorii au un rol important în perioada de boală și recuperare. „Uneori, simplul fapt că pacientul simte că nu este singur poate avea o valoare terapeutică importantă”, spune Maria Neamțu.

Psihologul recomandă răbdare și disponibilitate pentru a asculta, fără minimalizarea trăirilor pacientului. Familia ar trebui să evite comparațiile și presiunea excesivă de a se recupera cât mai repede, pentru că recuperarea poate fi îndelungată, cu progrese și momente mai dificile.

Un alt aspect subliniat este încrederea aparținătorilor în actul medical, în medicul curant și în echipa care îngrijește pacientul. Colaborarea dintre pacient, familie și echipa medicală poate contribui la un climat de siguranță necesar recuperării.

În Clinica de Neurologie a SCJU Sibiu, pacienții internați beneficiază de servicii psihologice la indicația medicului neurolog. Consilierea psihologică este oferită pacienților secției și este adaptată nevoilor fiecărei persoane și situației cu care aceasta se confruntă.

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