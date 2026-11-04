Nuclearelectrica a început miercuri manevrele de pornire a Unității 1 de la Cernavodă, oprită din 28 iulie din cauza debitului scăzut al Dunării. Resincronizarea reactorului la Sistemul Energetic Național este estimată pentru vineri, 6 noiembrie, a anunțat compania într-un comunicat transmis Bursei de Valori București, citat de HotNews.ro.
Reactorul va fi reconectat după îndeplinirea condițiilor minime necesare funcționării în siguranță. Centrala nucleară de la Cernavodă asigură de obicei aproximativ 20% din producția de energie electrică a României și este oprită complet din 13 august, când a fost oprit și al doilea reactor.
„Începerea manevrelor de pornire a Unității 1 […] este un pas important, așteptat deopotrivă de companie, de autorități și de public”, a declarat Mihai Gioară, directorul general al Nuclearelectrica. El a precizat că pornirea unui reactor nuclear este o operațiune complexă, făcută după proceduri stricte de securitate nucleară.
Unitatea 2 așteaptă creșterea Dunării
Repornirea Unității 2 depinde de evoluția debitului Dunării. Funcționarea Reactorului 1 folosește volume mari de apă pentru răcire, ceea ce va scădea nivelul din bazinul de aspirație. Astfel, al doilea reactor va putea fi pornit numai după o creștere susținută a nivelului fluviului.
Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, estima pe 27 octombrie că un reactor ar putea fi repornit în jurul datei de 15 noiembrie, dacă se mențin prognozele hidrologice. În septembrie, reactoarele rămăseseră oprite pentru că debitul apei nu era suficient.
Gioară a mai spus că situația determină compania să continue măsurile deja începute, pentru a putea răspunde dacă astfel de circumstanțe se vor repeta.
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