Consiliul Județean Sibiu a urcat la 1,24 milioane de lei, fără TVA, valoarea contractului pentru construirea refugiului montan Prejba, cu aproximativ 449.000 de lei peste estimarea inițială. Punctul de belvedere Bătrâna se scoate și el din nou la licitație, la 524.000 de lei fără TVA, față de 375.000 de lei cât fusese prevăzut. Documentațiile pentru ambele lucrări au fost publicate în SEAP, a anunțat instituția miercuri dimineață, pe pagina sa oficială de Facebook.

Nicio firmă nu a vrut lucrările la prețurile vechi

Sumele au fost mărite după ce licitațiile anterioare nu au atras nicio ofertă. „Am alocat fonduri suplimentare după ce, la licitațiile precedente, nu au fost depuse oferte, companiile considerând prea mici valorile estimate inițial”, a transmis Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Banii în plus provin din economiile făcute în același proiect european, „Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și creșterea siguranței turiștilor în zona munților Cindrel, Lotru și Făgăraș, județul Sibiu”. Pentru acest proiect, CJ Sibiu spune că a obținut 10,4 milioane de lei prin Programul Regiunea Centru 2021–2027. Tot de aici se finanțează și modernizarea Bazei Salvamont de la Bâlea Lac, pentru care contractul de execuție a fost semnat în iulie.

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Un adăpost lângă cabana părăsită de sub Vârful Prejba

Refugiul va fi ridicat în Munții Lotrului, în zona Vârfului Prejba, pe raza comunei Sadu, aproape de Cabana Prejba, care în prezent nu mai funcționează. Potrivit fișei proiectului publicate de CJ Sibiu, în zonă nu există acum niciun refugiu sau cabană. Noua construcție va adăposti turiștii în situații de urgență și va fi bază permanentă pentru salvamontiști. Despre planurile pentru Prejba am mai scris în aprilie 2024.

Foto: CJ Sibiu

Platformă de observație pe Bătrâna, deasupra Păltinișului

Punctul de belvedere va fi amenajat în zona Păltiniș – Vârful Bătrâna, pe teritoriul comunei Rășinari, în Parcul Natural Cindrel și în situl Natura 2000 Frumoasa. Fișa proiectului îl descrie ca loc de observare a florei și faunei.

Foto: CJ Sibiu

Proiectul este derulat de Județul Sibiu, ca lider, împreună cu comunele Rășinari, Cârțișoara și Sadu. Contractul de finanțare a fost semnat cu ADR Centru pe 4 februarie 2025. Miercuri dimineață, noile anunțuri de participare nu apăreau încă în lista publică de pe e-licitatie.ro, așa că termenele de depunere a ofertelor nu se cunosc deocamdată.

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