România a coborât un loc în clasamentul european al puterii de cumpărare și ocupă acum poziția 32 din 42 de țări, după ce anul trecut era pe 31, potrivit studiului NIQ Purchasing Power Europe 2026, citat de Ziarul Financiar. Un român are în medie 11.283 de euro pe an de cheltuit, adică 53% din media europeană de 21.153 de euro.

Județul Sibiu este pe locul 5 în țară, cu un indice de 124,9. Asta înseamnă că sibienii au, în medie, cu aproape 25% mai mulți bani de cheltuit decât media națională. Raportat la media europeană, indicele Sibiului este 66,6. Transformat în bani, asta înseamnă aproximativ 14.100 de euro pe locuitor pe an, potrivit unui calcul Ora de Sibiu pe baza indicilor publicați de NIQ, care nu a dat și o valoare în euro pentru județe.

Sibiul, înaintea Brașovului și după Timiș

În topul județelor, după București (indice 203,3) urmează Cluj (153,1), Ilfov (152,3), Timiș (146,0) și Sibiu (124,9). Brașovul este imediat în spate, pe locul 6, cu 122,0, urmat de Prahova (103,6), Argeș (103,4) și Constanța (101,8), potrivit datelor NIQ Purchasing Power România 2026 publicate de Mediafax și Ziarul Financiar.

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Doar nouă județe trec de media națională. Alba, pe locul 10, rămâne puțin sub ea, cu un indice de 99,3.

Un bucureștean are de aproape patru ori mai mult decât un giurgiuvean

Bucureștiul are o putere de cumpărare de 22.941 de euro pe locuitor, „mai mult decât dublul mediei naționale”, scrie NIQ în comunicatul european al studiului. Capitala este singura zonă din țară care depășește media europeană, cu un indice european de 108,5.

La celălalt capăt e Giurgiu, cu 5.816 euro pe locuitor. Diferența dintre cele două este de peste 17.000 de euro pe an, iar raportul e de aproape patru la unu, potrivit Ziarului Financiar.

Ungaria și Cehia urcă, România coboară

În regiune, Ungaria a urcat de pe locul 30 pe 27, cu 15.105 euro pe locuitor, iar Cehia a câștigat două poziții și a ajuns pe 21, cu 17.785 de euro, arată comunicatul NIQ. Comunicatul nu spune care țară a trecut înaintea României.

Primele locuri sunt ocupate de Liechtenstein (78.520 de euro), Elveția (54.730) și Islanda (44.692). Ucraina e ultima, cu 3.456 de euro pe locuitor. Din cele 42 de țări analizate, doar 17 depășesc media europeană, iar puterea de cumpărare a europenilor a crescut în medie cu 4,4% față de anul trecut.

„Cu o creştere de 4,4%, puterea de cumpărare din Europa continuă să avanseze vizibil în 2026. Se remarcă faptul că numeroase pieţe din Europa Centrală şi de Sud-Est continuă să se dezvolte mai dinamic decât o mare parte din Europa Occidentală”, a declarat Raluca Mănărcescu, expert NIQ Geomarketing, citată de Ziarul Financiar.

Ce măsoară, de fapt, puterea de cumpărare

Indicatorul NIQ arată venitul disponibil al populației, după plata taxelor și a contribuțiilor, inclusiv prestațiile sociale primite de la stat. Sunt bani din care oamenii plătesc mâncarea, chiria, utilitățile, transportul, vacanțele sau economiile. Valorile sunt nominale, nu sunt ajustate cu inflația, iar pentru țările din afara zonei euro, inclusiv România, sumele au fost convertite la cursul prognozat de Comisia Europeană în mai 2026.

Cât de repede se topesc banii de la un an la altul am arătat și în articolul despre cât valorează astăzi 100 de lei față de acum 20 de ani. Între timp, sindicatele cer un salariu minim de 5.000 de lei de la 1 ianuarie, susținând că angajații plătiți la minim au pierdut aproximativ 13% din puterea de cumpărare.

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