Șapte agenți de poliție din Sibiu se numără printre cele nouă persoane reținute miercuri, 4 noiembrie 2026, într-un amplu dosar de corupție instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Anchetatorii cercetează peste 170 de presupuse infracțiuni de trafic de influență, cumpărare de influență, luare și dare de mită, complicitate la fapte de corupție, dar și camătă.

În cadrul Operațiunii „JUPITER”, procurorii au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară. Dosarul vizează fapte care ar fi fost comise în perioada iunie 2025 – octombrie 2026.

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Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, în centrul anchetei se află un bărbat în vârstă de 57 de ani, suspectat că ar fi pretins și, în unele cazuri, ar fi primit sume cuprinse între 100 de lei și 1.500 de euro.

În schimbul banilor, acesta le-ar fi promis unor persoane că poate interveni pe lângă polițiști din cadrul serviciilor de permise, înmatriculări și evidența persoanelor din Sibiu.

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Anchetatorii susțin că intervențiile vizau eliberarea mai rapidă a certificatelor de înmatriculare și a cărților de identitate, dar și obținerea calificativului „Admis” la proba practică pentru permisul de conducere.

Același bărbat este suspectat că ar fi avut și rolul de intermediar în relația cu șapte agenți de poliție. Potrivit procurorilor, prin intermediul său ar fi ajuns la aceștia sume cuprinse între 50 și 2.000 de euro, bani care ar fi reprezentat mită.

Unele dintre legături ar fi fost facilitate și de un alt bărbat, în vârstă de 46 de ani.

Procurorii susțin că sumele de bani ar fi fost oferite de persoane interesate de obținerea permiselor de conducere, a cărților de identitate sau a certificatelor de înmatriculare.

Bărbatul de 57 de ani este cercetat și pentru camătă. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi împrumutat în mod repetat bani cu dobândă mai multor persoane din județul Sibiu, fără să fie autorizat pentru o astfel de activitate.

În urma perchezițiilor și a audierilor, nouă suspecți, printre care cei șapte agenți de poliție, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Procurorii urmează ca în 5 noiembrie să decidă dacă vor solicita sau dispune alte măsuri preventive.

Ancheta este desfășurată cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție, Brigăzii Operațiuni Speciale Alba Iulia, Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Sibiu și al altor structuri de poliție și jandarmi.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Comunicatul integral al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu

“Prim-procuror adjunct Simion Dan-Octavian, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 04.11.2026, în cadrul Operațiunii „JUPITER”, desfășurată la nivel național sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au procedat la punerea în executare a unui număr de 14 mandate de percheziție domiciliară emise în cadrul unui dosar penal aflat pe rolul acestei unități județene de parchet privind comiterea a peste 170 de infracțiuni de trafic de influență, cumpărare de influență, luare de mită, dare de mită și complicitate la astfel de fapte de corupție, precum și a unei infracțiuni de camătă.

Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că, în perioada iunie 2025 – octombrie 2026, un bărbat, în vârstă de 57 de ani, a pretins și, uneori, a primit diferite sume de bani, cuprinse între 100 de lei și 1.500 de euro, cu titlu de preț al influenței, promițând în schimb cumpărătorilor de influență că, fiindu-i cunoscuți polițiștii din cadrul Instituției Prefectului – S.P.C.R.P.C.Î.V. Sibiu și cei ai S.P.C.E.P. Sibiu, va interveni și îi va determina pe acești funcționari publici cu statut special să procedeze la emiterea cu celeritate a certificatelor de înmatriculare ale unor autovehicule sau a cărților de identitate emise unor persoane ori să dispună acordarea calificativului „Admis” cu prilejul susținerii probei practice a examenului de dobândire a permisului de conducere.

De asemenea s-a mai constatat că același bărbat, în vârstă de 57 de ani, în perioada iunie 2025 – octombrie 2026, beneficiind uneori și de punerea în legătură realizată de un alt bărbat în vârstă de 46 de ani, a activat, în mod repetat, în calitate de complice al unui număr de 7 agenți de poliție din cadrul Instituției Prefectului – S.P.C.R.P.C.Î.V. Sibiu și S.P.C.E.P. Sibiu, context în care acest făptuitor a realizat pretinderea și apoi predarea conspirată către acei funcționari publici cu statut special a unor sume de bani cuprinse între 50 de euro și 2.000 de euro, primite anterior cu titlu de mită de la mai mulți mituitori interesați de obținerea permiselor de conducere, a cărților de identitate sau a certificatelor de înmatriculare.

În final, în privința acestui bărbat, în vârstă de 57 de ani, s-a mai reținut că acesta, fără a fi autorizat, a dat diferite sume de bani cu dobândă mai multor persoane din județul Sibiu, observându-se că repetabilitatea acordării acestor împrumuturi cu dobândă denotă o îndeletnicire a făptuitorului.

La data de 04.11.2026 față de 9 suspecți (între care cei 7 agenți de poliție) a fost luată măsura preventivă a reținerii pe o perioadă de 24 de ore, urmând ca, în ziua de 05.11.2026, să se aprecieze asupra luării altor măsuri preventive în cauză.

Pe parcursul cercetărilor penale desfășurate în prezenta cauză, procurorii au avut sprijinul D.G.A. – Serviciul Judeţean Anticorupţie Sibiu și al Brigăzii Operațiuni Speciale Alba Iulia, beneficiind și de implicarea Serviciului de Investigații Criminale al I.P.J. Sibiu și D.G.A. – Aparat Central.

În cadrul activităților de punere în executare a mandatelor de percheziție domiciliară, procurorii au beneficiat de ajutorul Serviciilor Județene Anticorupție Sibiu, Alba, Argeș, Brașov, Cluj, Covasna, Hunedoara și Mureș din cadrul D.G.A., al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Sibiu, al Inspectoratului de Jandarmi al Județului Sibiu și al Grupării de Jandarmi Mobile „Burebista” Brașov.

Precizăm că efectuarea în continuare a urmăririi penale și luarea unor măsuri preventive sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, și nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.”

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