Șapte școli din județul Sibiu vor primi, din acest an școlar, bani europeni pentru elevii din clasele primare care riscă să abandoneze școala. Alte 12 unități din județ au rămas pe lista de rezervă. Ministerul Educației a publicat pe 3 noiembrie lista finală a proiectului PRIMII, după soluționarea contestațiilor.

PRIMII vine de la „Program pentru Reușita Învățământului primar prin Măsuri Integrate de Intervenție”. Banii merg spre ore remediale, sprijin individualizat și terapii, excursii și tabere, consiliere pentru elevi și părinți, dar și spre hrană, rechizite și materiale educaționale.

Cele șapte școli sibiene care iau banii

Toate școlile din Sibiu admise au obținut 100 sau 90 de puncte din 100. Poziția este cea din clasamentul național, unde doar primele 256 de locuri primesc finanțare:

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locul 28 – Școala Gimnazială Brateiu, cu structura Școala Gimnazială Buzd (100 de puncte);

– Școala Gimnazială Brateiu, cu structura Școala Gimnazială Buzd (100 de puncte); locul 48 – Școala Gimnazială Hoghilag, cu Școala Gimnazială Valchid (100 de puncte);

– Școala Gimnazială Hoghilag, cu Școala Gimnazială Valchid (100 de puncte); locul 139 – Școala Gimnazială Slimnic, cu Școala Ruși (90 de puncte);

– Școala Gimnazială Slimnic, cu Școala Ruși (90 de puncte); locul 141 – Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava, cu Școala Gimnazială Târnava (90 de puncte);

– Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava, cu Școala Gimnazială Târnava (90 de puncte); locul 156 – Școala Gimnazială Biertan, cu școlile primare arondate din Richiș și Copșa Mare (90 de puncte);

– Școala Gimnazială Biertan, cu școlile primare arondate din Richiș și Copșa Mare (90 de puncte); locul 189 – Școala Gimnazială „Marțian Negrea” Valea Viilor (90 de puncte);

– Școala Gimnazială „Marțian Negrea” Valea Viilor (90 de puncte); locul 197 – Școala Gimnazială Ațel, cu Școala Primară Dupuș (90 de puncte).

Brateiu și Hoghilag au luat punctajul maxim. Criteriile au fost trei: riscul de părăsire timpurie a școlii, măsurat prin Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație, gradul de marginalizare al comunității (indicele UNICEF) și mediul de rezidență.

Cât primește o școală

Nu există o sumă fixă pe școală. Potrivit anunțului de lansare a apelului, fiecare elev inclus în grupul țintă aduce 7.408,19 lei pe an școlar, adică echivalentul a 1.408,83 euro. Grantul se calculează înmulțind numărul de elevi sprijiniți cu această sumă, pentru fiecare an în care școala e finanțată.

O școală care lucrează cu 60 de copii ar primi, astfel, aproape 445.000 de lei pe un an școlar. Ministerul precizează în lista finală că suma exactă se stabilește anual, după numărul de elevi sprijiniți efectiv.

Proiectul se derulează până la 31 decembrie 2029 și acoperă trei ani școlari: 2026-2027, 2027-2028 și 2028-2029. Banii vin din Fondul Social European Plus, prin Programul Educație și Ocupare. La nivel național, ținta este de aproximativ 50.000 de elevi din ciclul primar.

Cei 12 de pe lista de rezervă

Școlile de pe locurile 257-702 au cererile admise, dar nu au primit bani. Pot intra la finanțare, în ordinea din listă, dacă o școală admisă renunță, nu semnează acordul de finanțare sau dacă bugetul crește. Din județul Sibiu sunt în această situație:

locul 297 – Școala Gimnazială Șura Mică, cu Școala Gimnazială Rusciori (80 de puncte);

– Școala Gimnazială Șura Mică, cu Școala Gimnazială Rusciori (80 de puncte); locul 301 – Școala Gimnazială Cristian (80 de puncte);

– Școala Gimnazială Cristian (80 de puncte); locul 415 – Școala Gimnazială Șeica Mare (70 de puncte);

– Școala Gimnazială Șeica Mare (70 de puncte); locul 418 – Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului, cu școlile din Apoldu de Sus și Dobârca (70 de puncte);

– Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului, cu școlile din Apoldu de Sus și Dobârca (70 de puncte); locul 447 – Școala Gimnazială Porumbacu de Jos (70 de puncte);

– Școala Gimnazială Porumbacu de Jos (70 de puncte); locul 454 – Școala Gimnazială Axente Sever, cu Școala Gimnazială Agârbiciu (70 de puncte);

– Școala Gimnazială Axente Sever, cu Școala Gimnazială Agârbiciu (70 de puncte); locul 489 – Școala Gimnazială Avrig, cu școlile din Mârșa și Bradu (60 de puncte);

– Școala Gimnazială Avrig, cu școlile din Mârșa și Bradu (60 de puncte); locul 494 – Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică (60 de puncte);

– Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică (60 de puncte); locul 517 – Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni, cu școlile din Șaroș pe Târnave și Ernea (60 de puncte);

– Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni, cu școlile din Șaroș pe Târnave și Ernea (60 de puncte); locul 587 – Școala Gimnazială „Matei Basarab” Turnu Roșu (60 de puncte);

– Școala Gimnazială „Matei Basarab” Turnu Roșu (60 de puncte); locul 651 – Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu, cu școlile din Tălmaciu și Tălmăcel (50 de puncte);

– Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu, cu școlile din Tălmaciu și Tălmăcel (50 de puncte); locul 656 – Liceul Tehnologic „Ioan Lupaș” Săliște, cu școlile din Amnaș, Mag și Săcel (50 de puncte).

Șura Mică și Cristian sunt cele mai aproape de linia de finanțare, la circa 40 de locuri distanță. Pentru celelalte, șansele depind de câte școli admise se retrag.

Mai există o variantă. Ministerul anunță o a doua rundă de depunere la începutul anului școlar 2027-2028, în limita banilor rămași. Acolo finanțarea se acordă pentru doi ani școlari.

256 de poziții, peste 650 de școli

Ministerul vorbește despre peste 650 de școli finanțate, deși lista are doar 256 de poziții admise. Ambele cifre sunt corecte. Fiecare poziție înseamnă o unitate de învățământ cu personalitate juridică, adică școala care semnează acordul și administrează banii. Multe dintre ele au în subordine școli din satele vecine, numite structuri arondate, iar elevii acestora intră și ei în proiect.

Socotite împreună, unitățile și structurile din lista finanțată trec de 650. Exemplul local e la îndemână: cele șapte poziții sibiene acoperă de fapt 14 școli, de la Brateiu și Buzd până la Ațel și Dupuș.

Lista completă, cu toate cele 702 cereri admise, poate fi consultată în documentul publicat de Ministerul Educației.

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