Se montează patinoarul în Piața Mare: am aflat care sunt prețurile și cât va rămâne deschis / foto

Una dintre cele mai așteptate atracții ale Târgului de Crăciun din Sibiu prinde contur în aceste zile. În Piața Mare a început montarea tradiționalului patinoar, care își va deschide porțile pentru public începând cu data de 13 noiembrie.

Patinajul sub cerul liber, înconjurat de luminițele de sărbătoare, de căsuțele din lemn și de arhitectura istorică a centrului, rămâne o experiență de neratat atât pentru localnici, cât și pentru turiști.

Cât costă distracția pe gheață

Cu o suprafață de 600 de metri pătrați, patinoarul poate găzdui simultan până la 300 de persoane. Indiferent dacă ești un patinator experimentat sau abia faci primele mișcări pe gheață, atracția este deschisă zilnic, pe toată perioada Târgului. Cei care nu dețin echipament propriu pot închiria patine și ajutătoare direct de la fața locului.

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Tarife patinoar:

Acces pe gheață: 30 lei

Închiriere patine: 30 lei

Închiriere „pinguin” (ajutător pentru începători/copii): 30 lei

Cât timp va rămâne deschis patinoarul

Andrei Drăgan, organizatorul Târgului de Crăciun, a explicat că funcționarea patinoarului este strâns legată de condițiile meteorologice.

„Patinoarul se va deschide odată cu Târgul de Crăciun. Cel mai probabil el se va închide odată cu târgul, deoarece, în ultimii ani, vremea nu a fost favorabilă. Nu a fost suficient de frig, astfel că nu are sens să rămână mai mult timp deschis. În alți ani am mai solicitat prelungirea, dar încălzirea globală și-a spus cuvântul în ultimul timp”, a spus acesta.

Pregătirile sunt în toi pentru marea deschidere

Târgul de Crăciun se va deschide în 13 noiembrie, iar pregătirile sunt în toi. Bradul a fost deja înălțat în centrul Pieței Mari, iar căsuțele comercianților prind și ele formă. Sibienii și turiștii îl pot vizita până în 3 ianuarie 2027. În timpul săptămânii, târgul va fi deschis între orele 11:00-22:00, iar în weekend între orele 10:00-22:00.

Mai multe detalii despre ediția din acest an a Târgului de Crăciun găsiți într-un articol publicat recent: Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie, dar nu va arăta la fel: ce schimbări pregătesc organizatorii

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