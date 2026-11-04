Un tânăr în vârstă de 22 de ani, din Apoldu de Jos, județul Sibiu, este cercetat după un accident produs în noaptea de marți spre miercuri, pe DJ 141D, în localitatea Doștat, județul Alba.
În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta nu avea permis de conducere, iar mașina pe care o conducea nu era înmatriculată.
Accidentul s-a produs miercuri, 4 noiembrie, în jurul orei 01:06. Tânărul ar fi pierdut controlul mașinii și a intrat într-o alta parcată regulamentar. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale.
Polițiștii l-au testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost ulterior condus la spital pentru recoltarea probelor biologice și stabilirea alcoolemiei.
Verificările au mai arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul implicat în accident nu era înmatriculat în circulație.
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