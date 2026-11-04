O tânără de 20 de ani din Sibiu cere ajutorul autorităților pentru a-și salva frații mai mici, o adolescentă de 15 ani și un băiat de 10 ani, despre care se teme că ar putea fi în pericol chiar în propria casă. Fata susține că a fost ani la rând victima violențelor mamei sale și că nici cei doi copii nu ar fi scăpat de agresiuni. Povestește despre bătăi, amenințări cu moartea și scene care i-au marcat adolescența. Familia a trecut și prin pierderea tatălui copiilor. Acum, tânăra spune că a fost alungată de acasă și trăiește cu teama că frații ei ar putea păți ceva grav.

La numai 20 de ani, o tânără din Sibiu duce o luptă dureroasă pentru siguranța fraților săi. Nu mai locuiește împreună cu ei și spune că nu mai poate vedea ce se întâmplă în casa în care a crescut. Acolo au rămas o fată de 15 ani și un băiat de numai 10 ani, alături de mama lor.

Pentru cei trei frați, moartea tatălui a însemnat o tragedie familială, peste care s-ar fi suprapus, potrivit relatării fiicei celei mari, mai multe episoade de violență.

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Foto: imagine transmisă redacției Ora de Sibiu, blurată pentru protejarea minorilor Foto: imagini transmise redacției Ora de Sibiu, blurate pentru protejarea minorilor

Tânăra susține că a îndurat ani de agresiuni și că frații ei ar fi trecut prin experiențe asemănătoare. Într-o sesizare adresată autorităților, care a ajuns și la redacția Ora de Sibiu, descrie întâmplări de o gravitate deosebită și solicită intervenția urgentă a specialiștilor de la Protecția Copilului.

Spune că a sesizat Poliția și că a solicitat un ordin de protecție împotriva propriei mame. Tânăra afirmă că a depus la dosar atât fotografii care ar surprinde urmele presupuselor agresiuni, cât și înregistrări video despre care spune că ar constitui dovezi ale violențelor reclamate.

„Îți rup gâtul și te bag lângă tatăl tău”. Amenințarea care a îngrozit-o

Unul dintre episoadele descrise de tânără s-ar fi petrecut în decembrie 2023, când era încă minoră. Mama ar fi lovit-o cu un încălțător metalic pentru pantofi, ar fi aruncat spre ea o sticlă și ar fi amenințat-o cu moartea.

Ceea ce a speriat-o cel mai mult a fost faptul că mama ar fi făcut referire inclusiv la tatăl său decedat.

„[…] Mama folosește expresii jignitoare, inclusiv «la dracu să te ia» […]. De asemenea, m-a amenințat că mă omoară și a aruncat spre mine o sticlă […], care însă nu m-a lovit.

Tot în videoclip, mama mea spune, potrivit celor reținute de mine: «Dacă mai ieși afară, îți rup gâtul și te bag lângă tatăl tău», făcând referire la tatăl nostru decedat. Pentru mine, aceste cuvinte au fost înfricoșătoare, fiind adresate într-un context de agresiune fizică”, scrie tânăra în sesizare.

Aceasta susține că are o înregistrare video de aproximativ opt minute din timpul conflictului și că este dispusă să o pună, în format original, la dispoziția reprezentanților DGASPC Sibiu, pentru verificarea exactă a faptelor și a expresiilor rostite.

Sora mai mică ar fi fost bătută și încuiată într-o cameră. Mama i-ar fi tăiat părul cu un cuțit

Un alt episod tulburător s-ar fi petrecut în 2024, într-o noapte în care sora mai mică ar fi fugit de acasă, ieșind pe geam.

După ce au căutat-o prin cartier, membrii familiei ar fi găsit-o în jurul miezului nopții. Potrivit tinerei, întoarcerea acasă ar fi fost urmată de o pedeapsă violentă.

„Mama mea a adus-o înapoi în locuință, unde a început să o agreseze fizic, lovind-o și călcând-o în picioare. În acel moment, sora mea avea părul împletit. După agresiunea fizică, mama mea a luat din bucătărie un cuțit de dimensiuni mari, nu un cuțit mic, și s-a închis împreună cu sora mea într-o cameră. Mama a încuiat ușa camerei cu cheia, astfel încât sora mea se afla înăuntru împreună cu aceasta. În aceste împrejurări, mama mea i-a tăiat părul împletit, șuviță cu șuviță, folosind cuțitul luat din bucătărie.

Precizez că mă aflam în locuință și cunosc desfășurarea incidentului, însă, deoarece ușa camerei era încuiată, nu pretind că am putut observa fiecare gest petrecut în interiorul acesteia”, relatează tânăra în sesizare.

Adolescenta ar fi ajuns la Urgențe cu o rană la cap. „A afirmat că poate să moară acolo, lângă ea”

În aprilie 2025, potrivit aceleiași sesizări, sora mai mică ar fi trecut printr-un nou episod de violență. De această dată, fata ar fi fost rănită la cap și ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale.

Sora mai mare susține că a asistat la incident și că a fost cea care a dus-o ulterior la spital.

„În timpul agresiunii, mama mea a folosit o oală, cu care a lovit-o pe sora mea în zona capului. Mai exact, a lovit-o cu muchia de la fundul oalei, provocându-i o rană la nivelul scalpului. În momentul acestei agresiuni eram de față eu și mama mea. În urma loviturii, sora mea a început să sângereze. Cu toate că sora mea prezenta o rană la cap, mama noastră a refuzat să o ducă la spital. Aceasta a afirmat că poate să îi curgă sânge și să moară acolo, lângă ea, deoarece nu o interesează. Sora mea a mers apoi să facă duș, întrucât era plină de sânge”, scrie tânăra.

Tânăra afirmă că a dus-o pe adolescentă la Urgențe, unde medicii i-ar fi suturat rana. Împrejurările în care s-a produs leziunea și intervenția medicală necesită confirmare prin documente și verificările autorităților.

Băiatul de 10 ani ar fi fost lovit cu o curea pentru că nu înțelegea temele

Nici fratele mai mic nu ar fi fost ferit de violențe, susține tânăra. În octombrie 2025, băiatul ar fi fost agresat în timp ce încerca să își facă temele pentru școală.

Potrivit surorii sale, mama și-ar fi pierdut răbdarea pentru că băiatul nu reușea să rezolve un exercițiu.

„Incidentul s-a produs în contextul efectuării temelor școlare. Mama mea îl ajuta pe fratele meu să își facă temele, iar acesta nu reușea să înțeleagă un exercițiu. În loc să îi explice exercițiul și să îl ajute să îl înțeleagă, mama și-a pierdut răbdarea și a început să îl lovească folosind o curea. În urma agresiunii, fratele meu a prezentat vânătăi și urme vizibile de lovituri la nivelul brațelor și pe alte zone ale corpului. Aceste urme sunt surprinse în fotografiile transmise.

Precizez că această situație nu a reprezentat un comportament izolat. În mod repetat, atunci când fratele meu își face temele împreună cu mama noastră, aceasta își pierde răbdarea dacă el nu înțelege un exercițiu”, se arată în sesizarea tinerei.

Fotografiile despre care vorbește aceasta ar putea ajuta autoritățile să stabilească dacă băiatul a fost victima unor agresiuni.

Alungată din casă, se teme pentru frații rămași cu mama

În februarie 2026, după un alt presupus episod de violență, tânăra spune că mama a dat-o afară din locuință.

De atunci, nu a mai putut vedea direct ce se întâmplă cu cei doi copii. Tocmai această lipsă de informații îi provoacă cea mai mare teamă.

Sora mai mare solicită ca reprezentanții Protecției Copilului să discute separat cu fiecare minor, într-un mediu sigur, fără prezența mamei și fără presiuni care i-ar putea împiedica să vorbească.

Tânăra cere verificarea urgentă a situației lor și luarea măsurilor necesare în cazul în care specialiștii constată că cei doi copii sunt în pericol.

Mama confirmă vizita Poliției și a Protecției Copilului. „E vorba de dușmănie, de invidie”

Contactată de Ora de Sibiu, mama celor trei copii a confirmat că a primit vizita reprezentanților Poliției și ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, în urma sesizării făcute de fiica sa cea mare.

Femeia nu a dorit să ofere detalii despre presupusele agresiuni și nici despre verificările efectuate de autorități. Nu a confirmat, dar nici nu a infirmat acuzațiile, susținând că în spatele reclamației ar exista alte motive.

„Eu nici nu comentez. E vorba de alte lucruri, de dușmănie, de invidie, nu de o chestie”, a declarat femeia pentru Ora de Sibiu.

Întrebată de reporter dacă se poate vorbi despre dușmănie între o mamă și propria fiică, aceasta a răspuns fără să ofere alte explicații.

„Da, dar nu, vă rog frumos, nu vreau să comentez. Mulțumesc.”

Strigătul de ajutor al unei surori care nu își mai poate proteja frații

Deocamdată, nu sunt cunoscute concluziile verificărilor efectuate de Poliție și DGASPC Sibiu și nici dacă au fost dispuse măsuri de protecție pentru cei doi minori.

Toate episoadele descrise reprezintă relatările și acuzațiile tinerei de 20 de ani, care trebuie verificate de instituțiile competente. Mama nu a oferit un punct de vedere asupra faptelor reclamate.

Dincolo de acuzațiile grave și de conflictul familial, rămâne însă îngrijorarea unei tinere pentru doi copii care locuiesc în continuare în casa părintească.

La numai 20 de ani, sora lor mai mare cere ca autoritățile să afle ce se întâmplă în acea casă și să se asigure că frații ei sunt în siguranță, înainte să fie prea târziu.

Orice situație în care un copil ar putea fi în pericol poate fi semnalată la 112 sau la Telefonul Copilului, 116 111, apel gratuit.

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