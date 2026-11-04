O trecere de pietoni aflată pe Calea Cisnădiei a fost desființată. Deși autoritățile au restricționat accesul pietonilor și au semnalizat modificarea, obișnuința și neatenția au creat deja situații periculoase. În aceeași zonă, în urmă cu 4 ani, un om a fost strivit de o cifă.

UPDATE

Reprezentanții Primăriei Sibiu au transmis că măsura de a desființa trecerea de pietoni situată pe Calea Cisnădiei, la intersecție cu strada Arieșului, a fost luată la solicitarea Biroului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, cu scopul de a fluidiza traficul din această zonă intens circulată.

„Pietonii pot folosi în schimb, atât trecerea semaforizată de la intersecția cu strada Aleea Streiu, cât și trecerile de pietoni din sensul giratoriu pentru a ajunge în zona străzii Siretului”, spune Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

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Reprezentanta municipalității spune că decizia a fost luată în Comisia de Sistematizare a Circulației, pe baza analizei situației din teren și a numeroaselor sesizări primite de la conducătorii auto.

„Ne referim la un segment de drum cu o lungime relativ mică, cu o ieșire solicitată, atât spre Cartierul Arhitecților, cât și spre strada Siretului, unde existența mai multor treceri de pietoni, determină ambuteiaje în mod frecvent. Simpla trecere a unui pieton presupune blocarea circulației pe toate cele 3 benzi ale Căi Cisnădiei, în sensul giratoriu, dar și la ieșirile de pe străzile Arieșului, Aleea Șteaza și Plugarilor. Eliminarea acestei treceri de pietoni va duce la decongestionarea traficului atât pe Calea Cisnădiei, cât și pe străzile adiacente, Aleile Șteaza și Streiu, rute utilizate de foarte mulți conducători auto, pentru deplasarea atât spre Cartierul Arhitecților și strada Siretului, cât spre străzile Dima și Rahovei”, adaugă Gligore.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Trecerea de pietoni de pe Calea Cisnădiei, nr. 23, din apropiere de intersecția cu strada Arieșului, a fost desființată în cursul zilei de 3 noiembrie. Zebra de pe asfalt a fost ștearsă, iar în zonă a fost amplasată o bandă pentru a-i împiedica pe pietoni să mai traverseze prin acel loc. Cu toate acestea, oamenii continuă să treacă strada prin această zonă. Situația a fost semnalată de o cititoare Ora de Sibiu.

„Trecerea de pietoni de pe Calea Cisnădiei, începând de ieri, a fost desființată. Vreau doar să semnez faptul că, deși s-a pus bandă roșie pentru a opri trecerea pietonilor, aseară aceștia au trecut pe sub ea, inconștiență sau neinformați de acest lucru. Tot aseară, conducătorii auto au claxonat pietonii care au trecut neregulamentar și i-au avertizat de noile modificări”, a transmis o cititoare Ora de Sibiu.

În zonă a avut loc un accident mortal

În aceeași zonă, la intersecția dintre Calea Cisnădiei cu strada Arieșului, a avut loc un accident mortal. Acesta s-a petecuț în mai 2022, când un șofer de 49 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare (cifă). a ignorat indicatorul STOP și a ucis pe loc un bărbat de 75 de ani care traversa regulamentar. Deși șoferul a încercat inițial să dea vina pe victimă, susținând că aceasta i-a căzut în fața mașinii, imaginile de pe camerele de supraveghere i-au demontat minciunile.

După aproape patru ani de procese, vinovatul a fost condamnat recent la 3 ani de închisoare cu suspendare, magistrații Curții de Apel Alba Iulia decizând să îi lase, totuși, dreptul de a conduce în continuare pentru a-și câștiga existența.

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