Pe scurt: Ventilația care trebuie să evacueze fumul și echipamentele de urgență au trecut prin verificări. Urmează o simulare cu personalul și forțele de intervenție.

Tunelul Momaia (Curtea de Argeș), de pe autostrada A1 Sibiu–Pitești, a trecut miercuri, 4 noiembrie 2026, prin teste ale sistemelor de siguranță pentru situații de urgență. Șeful CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat verificările realizate împreună cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU).

A fost testată instalația de ventilare de mare capacitate, care trebuie să elimine fumul din galeriile tunelului în cazul unui incendiu. Verificările au inclus și celelalte categorii de senzori, instalații și echipamente care trebuie să intre în funcțiune la producerea unor evenimente.

Scopul acestor activități este verificarea funcționării integrate a sistemelor de siguranță. Totodată, împreună cu echipele ISU, sunt elaborate procedurile de intervenție în situații de urgență, a precizat șeful CNAIR.

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Ora de Sibiu a scris în octombrie 2026 despre programarea ultimelor teste la tunelul Momaia, înaintea deschiderii unei noi secțiuni din autostrada Sibiu–Pitești.

Un exercițiu în tunel va preceda decizia privind deschiderea circulației

Etapa următoare este un exercițiu în teren, cu participarea personalului și a forțelor de intervenție. Acesta va presupune simularea unui eveniment real în interiorul tunelului.

„În funcție de rezultatele testelor, va putea fi luată decizia deschiderii circulației rutiere prin tunel”, a anunțat Cristian Pistol.

Tunelul face parte din secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș a autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, care are o lungime de 9,86 kilometri. Antreprenorul este PORR Construct SRL, iar valoarea contractului este de 1,678 de miliarde de lei, fără TVA.

Durata contractului este de 60 de luni: 16 luni pentru proiectare și 44 de luni pentru execuție. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport (PT) 2021–2027, iar termenul contractual pentru deschidere este anul 2027.

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