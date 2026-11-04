Sistemele de siguranță din tunelul Momaia, de pe autostrada A1 Sibiu–Pitești, au fost testate miercuri, 4 noiembrie, de CNAIR împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Mai e un pas până la decizia de deschidere: un exercițiu în teren, cu forțe de intervenție, care va simula un eveniment real în tunel.

Anunțul l-a făcut directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. „Împreună cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), au fost efectuate astăzi teste ale instalației de ventilare de mare capacitate, care trebuie să elimine fumul din galerii în cazul unui incendiu”, a transmis acesta, potrivit Economica.net.

Au fost verificați și senzorii, instalațiile și echipamentele care trebuie să pornească în cazul unui incident. Scopul, spune șeful CNAIR, este verificarea funcționării integrate a sistemelor de siguranță și stabilirea, împreună cu echipele ISU, a procedurilor de intervenție.

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Exercițiul cu pompierii decide deschiderea

„Următoarea etapă va consta într-un exercițiu în teren, cu participarea personalului și a forțelor de intervenție, prin simularea unui eveniment real în interiorul tunelului. În funcție de rezultatele testelor, va putea fi luată decizia deschiderii circulației rutiere prin tunel”, a precizat Cristian Pistol.

ISU Argeș a enumerat ce s-a verificat la fața locului: sistemul de ventilare pentru evacuarea fumului, camera pompelor, nișele hidranților și presiunea din instalații, pasajele de evacuare pentru pietoni și cele pentru vehiculele de intervenție. Potrivit inspectoratului, citat de Știrile ProTV, exercițiul de simulare a unui incendiu este programat pentru 11 noiembrie. Planul de intervenție și mijloacele necesare au fost deja analizate.

Tunelul are 1.350 de metri și două galerii unidirecționale. Face parte din secțiunea 4 a autostrăzii, Tigveni–Curtea de Argeș, lungă de 9,86 kilometri, construită de PORR Construct. Contractul valorează 1,678 miliarde de lei fără TVA, iar termenul contractual de deschidere este 2027.

Deschiderea lotului fusese anunțată pentru noiembrie. Despre ultimele teste programate la Momaia și despre simulările de incendiu și trafic am scris în ultimele săptămâni.

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