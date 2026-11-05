Unsprezece oferte au fost depuse la licitația Consiliului Județean Sibiu pentru lucrările de modernizare a Pavilionului Administrativ al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. În spatele lor se află, în total, 44 de companii: ofertanți, asociați și subcontractanți. Anunțul a fost făcut joi, 5 noiembrie, pe pagina oficială de Facebook a instituției.

Contractul de execuție are o valoare estimată de 12,9 milioane de lei, fără TVA. Termenul de depunere a ofertelor fusese stabilit pentru 22 octombrie 2026, ora 15:00, potrivit comunicatului din 1 octombrie, când CJ Sibiu a lansat procedura.

Clădirea în care lucrează conducerea spitalului

Pavilionul Administrativ are o suprafață construită desfășurată de 1.762 de metri pătrați. Aici își desfășoară activitatea personalul administrativ al celui mai mare spital din județ.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„După investițiile pe care le-am făcut în clădirile și spațiile destinate pacienților, continuăm modernizarea Spitalului Județean cu Pavilionul Administrativ. Este clădirea în care lucrează oamenii care, din spatele actului medical, contribuie în fiecare zi la funcționarea celui mai mare spital al județului”, declara la lansarea licitației Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Firma sau asocierea care va câștiga contractul va termoizola clădirea, va înlocui tâmplăria exterioară, va reabilita învelitoarea și va izola planșeul. Instalațiile termice vor fi schimbate. Vor apărea sisteme noi de ventilație și iluminat, panouri solare și fotovoltaice, ventiloconvectoare, un chiller și un sistem BMS pentru gestionarea instalațiilor. Sunt prevăzute și reparații și consolidări, plus refacerea trotuarelor și a rampelor de acces.

Consum de energie mai mic cu 60%

După lucrări, consumul anual de energie primară al clădirii ar urma să scadă cu 60,67%, iar emisiile de gaze cu efect de seră cu 65,41%, conform datelor CJ Sibiu.

Proiectul, cod SMIS 305896, are o valoare totală de 19.029.650,25 lei și este finanțat prin Programul Regiunea Centru 2021–2027. Finanțarea nerambursabilă acoperă 18.346.003,88 lei, adică 98% din valoarea eligibilă. Județul Sibiu contribuie cu restul de 2%.

Nu este prima licitație din acest proiect care atrage multe firme. În martie 2025, contractul de proiectare și asistență tehnică, de aproape 500.000 de lei, primise 29 de oferte de la asocieri care însumau 99 de operatori economici.

Comentarii