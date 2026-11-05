Aeroportul Henri Coandă a gestionat joi, 5 noiembrie, a doua alertă cu bombă în mai puțin de cinci ore. După cursa Wizz Air venită de la Milano, a fost vizat zborul Air Serbia JU102 Belgrad – București. Nici de această dată amenințarea nu s-a confirmat.

Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), aeronava companiei sârbe a aterizat la ora 15:20. „Verificările au fost deja încheiate, nu au fost identificate elemente care să confirme existența unei amenințări reale. Traficul aerian pe aeroport s-a desfășurat în deplină siguranță, aeronavele au decolat și au aterizat conform planurilor de zbor”, a transmis CNAB.

Avionul din Belgrad, oprit pe o cale de rulare

După aterizare, avionul a fost oprit pe o cale de rulare, la câteva sute de metri de pozițiile de parcare, iar la aeronavă au fost trimise echipaje de urgență și echipe specializate, potrivit Mediafax, care citează BoardingPass.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Air Serbia a anunțat că alerta a fost transmisă serviciilor aeroportului din București în timpul zborului, că avionul a aterizat în siguranță și că procedurile au fost preluate de autoritățile române. Ulterior, compania a precizat că „amenințarea la adresa securității a fost evaluată ca nefondată”, iar aeronava a revenit la regimul operațional obișnuit, potrivit agenției Tanjug.

Dimineața, 182 de pasageri debarcați din cursa Wizz Air

Primul caz al zilei a fost cel pe care l-am relatat în articolul despre amenințarea cu bombă la bordul avionului Wizz Air venit din Milano. Echipajul a anunțat turnul de control, iar după aterizarea de la ora 11:09 pe aeroport a fost instituită celula de criză, a transmis SRI. Cei 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului au fost debarcați și duși în terminal. Pirotehniștii SRI au verificat aeronava și nu au găsit „elemente de interes pirotehnic”, iar amenințarea nu s-a confirmat, potrivit Agerpres.

Mesajele semnate „Luptători ai Statului Masculin”

Cele două curse de la Otopeni fac parte dintr-un val mai larg. Joi, cel puțin 12 zboruri și aeroporturi din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franța, Italia, Polonia, România și Spania au fost vizate de amenințări false cu bombă, scrie Digi24. Printre ele s-a numărat și zborul Aer Lingus Dublin – Roma, deviat la o bază militară din Franța.

Aeroporti di Roma a confirmat pentru BBC că amenințarea la adresa a două zboruri spre Roma a venit pe e-mail, semnată în numele unor „Luptători ai Statului Masculin”, care susțineau că vizează un „regim feminist”. Potrivit Digi24, gruparea „Statul Masculin” („Мужское государство”), o mișcare rusă de extremă dreaptă fondată în 2016 de Vladislav Pozdniakov și declarată extremistă în Rusia în 2021, și-a asumat amenințările. Autoritățile române nu s-au pronunțat public, până acum, asupra autorilor alertelor de la Otopeni.

Bruxelles-ul a activat mecanismul de securitate a aviației

Uniunea Europeană a activat mecanismul de schimb de informații privind securitatea aviației, a anunțat Comisia Europeană, potrivit Agerpres. Comisarul pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a spus la Dublin că e prea devreme pentru a stabili dacă incidentele sunt legate între ele și că, deocamdată, nu există informații despre implicarea unui atac cibernetic. Anchetele naționale sunt în desfășurare.

Alertele vin după cele patru amenințări cu bombă de marți, 3 noiembrie, și după cazul de luni, când un avion Wizz Air a fost escortat de o aeronavă militară.

Comentarii