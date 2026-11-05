Pe scurt: Un echipaj de terapie intensivă a transportat victima la Măgura Ilvei, pentru a fi preluată de elicopterul SMURD. Medicii au efectuat manevre de stabilizare la punctul de preluare.

Un angajat a rămas fără o mână după un accident la o unitate de prelucrare a lemnului din Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, produs joi, 5 noiembrie 2026.

Persoana și-a prins mâna într-un utilaj și a suferit mai multe leziuni grave, potrivit Mediafax.

Un echipaj al ISU Bistrița-Năsăud a intervenit la unitatea unde s-a produs accidentul. Victima a fost găsită inconștientă, cu mâna amputată și traumatisme la nivelul toracelui.

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Pentru a putea fi preluat de elicopterul SMURD, pacientul a fost transportat în localitatea Măgura Ilvei de un echipaj de terapie intensivă.

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