Pe scurt:
Un echipaj de terapie intensivă a transportat victima la Măgura Ilvei, pentru a fi preluată de elicopterul SMURD. Medicii au efectuat manevre de stabilizare la punctul de preluare.
Un angajat a rămas fără o mână după un accident la o unitate de prelucrare a lemnului din Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, produs joi, 5 noiembrie 2026.
Persoana și-a prins mâna într-un utilaj și a suferit mai multe leziuni grave, potrivit Mediafax.
Un echipaj al ISU Bistrița-Năsăud a intervenit la unitatea unde s-a produs accidentul. Victima a fost găsită inconștientă, cu mâna amputată și traumatisme la nivelul toracelui.
Pentru a putea fi preluat de elicopterul SMURD, pacientul a fost transportat în localitatea Măgura Ilvei de un echipaj de terapie intensivă.
Comentarii
Ultima oră
- Bucătar italian concediat după ce a refuzat să pună ananas pe pizza. „E o insultă la adresa culturii mele” acum 17 minute
- Un hobby de 2,7 tone: Colecția uriașă de monede de 1 cent a unui poștaș italian acum 20 de minute
- Dosarul de corupție de la Permise Sibiu: Procurorii cer arestarea preventivă a șase persoane acum 37 de minute
- Cum se lua permisul la Sibiu fără să știi răspunsurile: un martor dezvăluie metoda prin care candidații ar fi fost ajutați la examen / EXCLUSIV acum 41 de minute
- Legea iernii propusă de AUR: ajutor de până la 1.200 de lei pentru cei vulnerabili acum 43 de minute