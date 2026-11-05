UPDATE, ora 10:28: La fața locului, pe A1, la Miercurea Sibiului, circulația pe sensul Sibiu–Sebeș era încă blocată. Pe sensul Sebeș–Sibiu se circula pe o singură bandă.

Printre cauzele posibile ale accidentului ar putea fi și ceața densă din zonă, însă împrejurările urmează să fie stabilite de anchetatori.

Potrivit informațiilor de la fața locului, camionul transporta marfă diversă, iar pe carosabil s-au împrăștiat saci de malț.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Imaginea de la fața locului arată cabina de Iveco puternic distrusă, o autospecială galbenă de tractare și oameni care adună marfa împrăștiată pe carosabil.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: UPDATE. A1, la Miercurea Sibiului: TIR răsturnat pe carosabil, traficul spre Sebeș este blocat — VIDEO

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: UPDATE. A1, la Miercurea Sibiului: TIR răsturnat pe carosabil, traficul spre Sebeș este blocat — VIDEO 2

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: UPDATE. A1, la Miercurea Sibiului: TIR răsturnat pe carosabil, traficul spre Sebeș este blocat — VIDEO 3

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: UPDATE. A1, la Miercurea Sibiului: TIR răsturnat pe carosabil, traficul spre Sebeș este blocat — VIDEO 4

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: UPDATE. A1, la Miercurea Sibiului: TIR răsturnat pe carosabil, traficul spre Sebeș este blocat — VIDEO 5

UPDATE, ora 08:30: Din primele cercetări, polițiștii rutieri au stabilit că un bărbat de 49 de ani, din județul Alba, care conducea un ansamblu TIR pe direcția Sebeș–Sibiu, ar fi pierdut controlul volanului, ar fi pătruns pe contrasens și s-ar fi răsturnat pe carosabil, precizează IPJ Sibiu. „Din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, ar fi pătruns pe contrasens și s-ar fi răsturnat pe partea carosabilă”, transmite IPJ Sibiu.

„Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier”, precizează IPJ Sibiu. Traficul rămâne blocat pe sensul Sibiu–Sebeș, iar pe sensul Sebeș–Sibiu se circulă îngreunat.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Un accident rutier s-a produs joi dimineața, pe autostrada A1, la kilometrul 278, în apropierea localității Miercurea Sibiului. Sensul Sibiu–Sebeș este complet blocat, iar pe sensul Sebeș–Sibiu se circulă restricționat.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere și o autospecială de descarcerare. Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva intervin pentru gestionarea situației.

„ISU Sibiu a intervenit de urgență pe autostrada A1, la km 278, la un accident rutier. La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere și o autospecială de descarcerare. Un bărbat care a suferit multiple contuzii a fost transportat la UPU Sibiu, conștient”, a transmis ISU Sibiu.

Traficul este complet blocat pe sensul Sibiu–Sebeș și restricționat pe sensul Sebeș–Sibiu, potrivit IPJ Sibiu.

Revenim cu detalii!

Comentarii