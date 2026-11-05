Pe scurt: Unele nave caută alte destinații, iar altele transmit că așteaptă ordine. În New Jersey, porturile sunt avertizate că primirea motorinei rusești le poate aduce sancțiuni severe.

Acordul Trump-Putin privind motorina rusească se confruntă cu dificultăți în SUA: două petroliere și-au schimbat rutele, pe fondul preocupărilor legate de sancțiuni și al rezistenței cumpărătorilor americani.

Informațiile au fost relatate de Financial Times, potrivit Mediafax.

Înțelegerea dintre președintele american Donald Trump și liderul Rusiei, Vladimir Putin, permite importul de motorină rusească în SUA, însă navele care transportă acest combustibil ar putea fi refuzate în porturile americane.

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Două petroliere au renunțat la destinația SUA

Petrolierul rusesc Talisman și nava Leruo, deținută de o entitate din Hong Kong, au renunțat ambele la destinația SUA. Leruo, aflată sub incidența sancțiunilor impuse de Regatul Unit, Uniunea Europeană și Canada, și-a schimbat ruta către Brazilia.

Talisman, vizat de sancțiuni din partea SUA, Regatului Unit și UE, s-a îndepărtat de Atlantic și a intrat în Marea Mediterană. Nava se află în largul coastelor Algeriei și transmite semnalul „așteaptă ordine”, ceea ce înseamnă că nu are un cumpărător confirmat sau un port de destinație stabilit.

Un al treilea petrolier, Agioi Fanendes, deținut de o entitate grecească, pare să se îndrepte în continuare spre New York. Și acesta transmite însă semnalul „așteaptă ordine”.

O a patra navă, Beast, deținută de o companie din Seychelles, indică „Atlantic” drept destinație. Aceasta a încărcat motorină în portul rusesc Primorsk pe 27 octombrie 2026 și pare să se îndrepte spre coasta de est a SUA.

Guvernatorul din New Jersey cere porturilor să respingă navele cu motorină rusească

Mikie Sherrill, guvernatorul statului New Jersey, a avertizat porturile din stat că riscă sancțiuni severe dacă primesc nave cu motorină rusească în baza acordului Trump-Putin. Avertismentul apare într-o scrisoare datată luni, 2 noiembrie 2026, adresată porturilor și operatorilor de terminale.

„Orice încercare de a obține profit din comerțul ilegal cu combustibil rusesc va atrage sancțiuni severe. Vă îndemn să respingeți orice navă-cisternă care încearcă să vă utilizeze facilitățile pentru a facilita o astfel de activitate ilicită”, se arată în scrisoare.

Într-o postare pe platforma X, Sherrill a susținut că importul de motorină rusească nu ar face decât să finanțeze războiul Rusiei împotriva Ucrainei și nu ar duce la scăderea prețurilor la combustibil în SUA.

Pe 9 octombrie 2026, după o discuție telefonică cu Vladimir Putin, Donald Trump a declarat că Rusia a acceptat să furnizeze milioane de tone de motorină către SUA și piețele globale.

„Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pieței americane și celei globale, alte 500.000 de tone în cursul lunii noiembrie și 1.000.000 de tone imediat după aceea”, a scris Trump pe Truth Social.

Ora de Sibiu a scris în octombrie 2026 despre cererea lui Trump de schimbare a lui Zelenski după acordul cu Putin pentru motorină, respinsă de Kiev. Tot în octombrie, publicația a relatat că Trump a semnat un ordin executiv care suspendă o parte dintre sancțiunile împotriva Rusiei votate de Congres, cu două zile înainte de intrarea lor în vigoare.

Sherrill a criticat acordul și prin prisma rolului Rusiei de aliat al Teheranului, subliniind că „SUA se află în prezent într-o stare de ostilitate cu Iranul, a cărui armată este responsabilă pentru uciderea a 23 de militari și rănirea altor zeci”.

Guvernatorul a mai susținut că Trump nu are autoritatea de a ridica sancțiunile impuse prin legea privind petrolul rusesc, adoptată în momentul în care Rusia a lansat invazia la scară largă în 2022.

Potrivit explicației sale, președintele poate ridica aceste sancțiuni dacă demonstrează că Rusia și-a retras forțele din Ucraina.

„Statul New Jersey va recurge la toate instrumentele legale și de reglementare disponibile pentru a se asigura că porturile, întreprinderile și infrastructura noastră nu sunt exploatate în scopul promovării unor interese contrare celor ale Statelor Unite ale Americii și ale statului New Jersey”, a precizat Sherrill.

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