Pe scurt: Profesorii au intervenit pentru a opri conflictul, iar polițiștii i-au identificat la scurt timp pe cei doi băieți. Anchetatorii au găsit indicii că unul dintre ei ar fi avut un obiect susceptibil să provoace leziuni.

Un adolescent de 15 ani, din Cisnădie, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii sibieni, după un conflict petrecut în curtea unei școli din Sibiu.

Băiatul este cercetat pentru amenințare și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, într-un dosar care vizează și infracțiunea de lovire sau alte violențe.

Incidentul a avut loc marți, 3 noiembrie. Potrivit informațiilor transmise de poliție, adolescentul din Cisnădie și un alt băiat de 15 ani, din Alțâna, ar fi intrat în curtea unității de învățământ, unde ar fi avut loc un conflict cu un alt minor.

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Victima, un băiat de 14 ani din Cisnădie, ar fi fost amenințată și agresată fizic, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi între adolescenți.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, minorul de 15 ani din Cisnădie ar fi avut asupra sa un cuțit în momentul în care a intrat în curtea Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Elena Delia Stoicescu” din Sibiu.

Conflictul a fost oprit după intervenția cadrelor didactice. Cei doi adolescenți au părăsit apoi curtea școlii, însă au fost identificați la scurt timp de polițiști.

În urma administrării probelor, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au dispus, miercuri, 4 noiembrie, reținerea pentru 24 de ore a adolescentului de 15 ani din Cisnădie.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul și a rolului fiecăruia dintre cei implicați.

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