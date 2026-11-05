Pe scurt: Crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița ar putea primi 2.300 de lei pe scroafă în 2026, printr-o schemă de minimis de 2 milioane de lei propusă de MADR. Plata ar urma să se facă până pe 18 decembrie.

Crescătorii de porci de reproducție din rasele Bazna și Mangalița ar putea primi anul acesta un ajutor de minimis de 2.300 de lei pe scroafă, printr-o schemă de sprijin cu un buget total de 2 milioane de lei. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat joi în transparență decizională proiectul de hotărâre de Guvern, informează AGERPRES.

Pentru județul Sibiu, măsura are o semnificație aparte: rasa Bazna își poartă numele după comuna sibiană în care a fost formată, la sfârșitul secolului al XIX-lea, prin încrucișarea porcului Mangalița cu rasa engleză Berkshire.

Cât primesc crescătorii și care este plafonul

Ajutorul este de 2.300 de lei pe an pentru fiecare scroafă de reproducție eligibilă. Suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi nu poate depăși 50.000 de euro pe o perioadă de trei ani, potrivit comunicatului MADR.

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Bugetul schemei crește față de anul trecut. În 2025, Guvernul a alocat 1,5 milioane de lei pentru același program, la aceeași valoare de 2.300 de lei pe scroafă.

Condițiile pentru a primi banii

Potrivit proiectului, beneficiarii trebuie:

să dețină exploatații înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar;

să aibă scroafe de reproducție Bazna și/sau Mangalița înscrise în registrul genealogic, secțiunea principală, identificate și înregistrate în Baza Națională de Date;

ca scroafele să fie deținute la data depunerii cererii și să fi fătat în cursul anului 2026;

să aibă registrul exploatației completat și actualizat;

să facă dovada livrării spre comercializare a cel puțin 4 purcei pe scroafă, fătați în 2026, cu o greutate de minimum 8 kilograme pe cap;

să efectueze testul ADN pentru fiecare scroafă pentru care cer ajutorul și să prezinte documentul care îl atestă.

Unde se depun cererile și când vin banii

Cererile se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene, în cazul crescătorilor sibieni la DAJ Sibiu, în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii. Plata ar urma să se facă până pe 18 decembrie 2026.

Proiectul se află deocamdată în dezbatere publică. Termenele încep să curgă doar după ce hotărârea este adoptată de Guvern și publicată în Monitorul Oficial.

„Să creștem efectivele de animale, să dezvoltăm fermele românești”

Așa a descris ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, obiectivul schemei. Este al doilea sprijin anunțat anul acesta pentru sectorul porcin, după ajutorul de până la 20 de euro per animal aprobat în iunie.

Contextul din județul Sibiu: focare de pestă porcină

Schema vine într-o toamnă dificilă pentru crescătorii de porci din județ. În ultimele luni au fost confirmate focare de pestă porcină africană la Vurpăr și, la final de octombrie, la Veseud, în comuna Slimnic, unde autoritățile au instituit restricții de transport și comercializare a animalelor în 16 localități.

Porcul de Bazna rămâne una dintre rasele autohtone emblematice pentru Transilvania, iar tradițiile legate de creșterea porcului sunt păstrate și prin evenimente precum tăiatul porcului de la Muzeul ASTRA.

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