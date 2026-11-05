Pe scurt: Un proiect de lege depus în Parlament prevede ajutor lunar pentru chirie și reduceri de 50% la transport pentru tinerii de 18–29 de ani cu venit net de cel mult 4.000 de lei. La Sibiu, suma ar fi de 500 de lei pe lună.

Tinerii de 18–29 de ani care lucrează și câștigă cel mult 4.000 de lei net pe lună ar putea primi un ajutor lunar pentru chirie și reducere de 50% la transportul public și la abonamentele de tren, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament. Pentru o locuință închiriată în municipiul Sibiu, ajutorul ar fi de 500 de lei pe lună.

Inițiativa aparține deputaților Alin Stoica (USR) și Diana Stoica, alături de parlamentari ai altor partide, relatează Mediafax. Măsurile sunt deocamdată doar propuneri și trebuie să treacă prin procedura parlamentară ca să intre în vigoare.

Cât ar primi tinerii pentru chirie

Proiectul completează Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Suma ar depinde de localitatea în care se află locuința închiriată:

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

600 de lei pe lună în București și Cluj-Napoca;

500 de lei pe lună în municipiile Constanța, Brașov, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Iași, Timișoara și Oradea;

400 de lei pe lună în celelalte localități.

Astfel, un tânăr care stă în chirie în Sibiu ar primi 500 de lei, iar unul care închiriază în Cisnădie, Mediaș sau într-o comună din județ ar primi 400 de lei.

Cine ar putea beneficia

Potrivit proiectului, tinerii trebuie să aibă între 18 și 29 de ani și să lucreze cu normă întreagă, cu contract individual de muncă, raport de serviciu sau un raport asimilat. Venitul salarial net lunar nu poate trece de 4.000 de lei.

Solicitanții ar trebui să aibă un contract de închiriere valabil pentru cel puțin șase luni și să nu dețină o locuință. Nu ar putea primi ajutorul tinerii care ocupă o locuință socială, de necesitate, de serviciu sau o locuință destinată tinerilor. Proprietarul de la care închiriază nu trebuie să le fie rudă până la gradul al IV-lea inclusiv.

Transport și tren la jumătate de preț

Pe lângă ajutorul de chirie, proiectul prevede reduceri de 50% pentru transportul public local, metropolitan și integrat, dar și pentru abonamentele feroviare nominale de navetă.

Măsurile s-ar aplica și tinerilor care lucrează cu jumătate de normă, dacă urmează cursurile unei instituții de învățământ acreditate. Indiferent de tipul de normă, sprijinul s-ar acorda cel mult 36 de luni.

„Chiria și transportul consumă o parte importantă din salariu, iar mulți tineri continuă să depindă de sprijinul familiei”, a declarat deputatul Alin Stoica, potrivit Mediafax. El spune că problema a apărut în consultările cu tinerii.

Proiectul vine la câteva săptămâni după ce Senatul a votat extinderea programului „Noua Casă” pentru tinerii sub 35 de ani. La Sibiu, chiria apasă și pe studenți: mulți aleg căminele de pe Victoriei tocmai pentru că e mai ieftin decât să stea în chirie.

Comentarii