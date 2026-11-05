Pe scurt: Alerta de la Otopeni a vizat o cursă Wizz Air din Italia. În aceeași săptămână, alte patru zboruri din Europa au fost vizate de presupuse amenințări cu bombă.

O amenințare cu bombă care a vizat un avion Wizz Air plecat din Milano și aterizat la București a dus la constituirea unei celule de criză pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, joi, 5 noiembrie 2026, potrivit Digi24.

În aeronava Wizz Air venite de la Milano, aterizată pe Otopeni la ora 11:09, se aflau 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului. Aceștia urmează să fie debarcați și conduși în terminal, în timp ce autoritățile aplică procedurile specifice unor astfel de situații.

Măsura anunțată pentru Aeroportul Otopeni este constituirea celulei de criză în urma amenințării.

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În aceeași săptămână, Ora de Sibiu a scris despre patru zboruri din Europa vizate de presupuse amenințări cu bombă, marți, 3 noiembrie 2026. Aeronavele au aterizat în Polonia, Spania și Bulgaria, iar aeroportul Varșovia-Modlin a fost închis temporar.

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