05 noiembrie 2026

Apă Canal Sibiu S.A. derulează ediția a IV-a a campaniei de educație ecologică pentru elevii din județele Sibiu și Brașov

Apă Canal Sibiu S.A. a dat startul celei de-a patra ediții a campaniei de educare ecologică, informare și conștientizare adresată elevilor din ciclul gimnazial, derulată în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014-2020 – Etapa II”. Desfășurată în perioada octombrie – decembrie 2026, inițiativa își propune să aducă în atenția tinerilor importanța protejării resurselor de apă și să promoveze investițiile majore realizate prin fonduri europene în infrastructura de mediu din regiune.

Noua ediție explorează drumul pe care apa îl parcurge din casele oamenilor până când se întoarce curată în natură, punând accent pe rolul noilor stații de epurare și pe responsabilitatea fiecăruia dintre noi la robinet și la canalizare.

Campania se va derula sub forma a două concursuri tematice organizate în școli gimnaziale din județele Sibiu și Brașov, din localități precum Avrig, Săliște, municipiul Făgăraș și în școlile care deservesc comune precum Hârseni, Lisa, Mândra, Recea, Sâmbăta de Jos și Voila, împreună cu satele componente. Aceste competiții pentru elevi includ:

Concursul de creație „Aventurile unei picături de apă în stația de epurare”

Elevii sunt invitați să participe la evenimentul „Ziua Porților Deschise” organizat la Stația de Epurare Făgăraș, unde vor descoperi îndeaproape tehnologiile moderne de tratare a apei și vor discuta cu specialiștii din domeniu. Ulterior, participanții vor transpune procesul tehnologic în benzi desenate, eseuri literare sau eseuri ilustrate. Concursul promovează, de asemenea, egalitatea de șanse și modelele feminine din domeniul ingineriei și protecției mediului.

Concursul de acțiune ecologică „Jurnal de bune practici – Eroul resurselor de apă”

Participanții vor primi o broșură educațională în care vor nota gesturile lor zilnice de protejare şi de economisire a apei și de protecție a mediului înconjurător. În plus, elevii vor prelua rolul de „ambasadori ai apei”, povestind familiilor și prietenilor lor despre cele aflate la școală în legătură cu lucrările de modernizare a rețelelor de apă și canalizare desfășurate în localitățile lor. Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți online, existând categorii duble de premiere.

Printre premiile puse în joc se numără tablete, tablete grafice, căști wireless, boxe rezistente la apă, rucsacuri și kituri complete de explorator al naturii.

Prin intermediul acestei campanii, Apă Canal Sibiu S.A. își propune să informeze peste 300 de elevi și 20 de cadre didactice, transformând tinerii în multiplicatori de informație responsabili în cadrul familiilor și al comunităților locale. Proiectul aduce în prim-plan conceptul de „oraș subteran” — infrastructura modernă de rețele, stații de pompare și stații de epurare finanțate din fonduri europene —, arătând cum mici schimbări în comportamentul zilnic asigură funcționarea optimă a acestor investiții.

Aceste activități fac parte din campania de educare ecologică, informare și de promovare a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014 -2020”, derulată între 2023 și 2027. Proiectul are o valoare totală de peste 223 milioane euro, din care cofinanțarea Uniunii Europene este de 79,90 % din valoarea totală eligibilă aprobată. Proiectul de investiții contribuie la protejarea și conservarea mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor, ceea ce va duce la o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii a 24 de Unități Administrativ Teritoriale, 18 din județul Sibiu și 6 din județul Brașov, parte din proiect.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă

Contact: Andrada Negrilă | Șef Unitatea de Implementare a Proiectului | APĂ CANAL Sibiu S.A.

Tel. 0269/229639 | Fax 0269/227457 | E-mail: piu@adslexpress.ro

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