A.J. Box Sibiu organizează sâmbătă, la Sala Transilvania, prima sa competiție, Memorialul „Ion Zidaru”, competiție aflată la cea de-a doua sa ediție.

Asociația Județeană de Box Sibiu (A.J. Box Sibiu), înființată în anul 2026 va organiza sâmbătă prima sa competiție: Gala ”Memorialul Ion Zidaru”, ediția a II-a. Evenimentul pugilistic este organizat împreună cu Federația Română de Box și va avea loc sâmbătă, 7 noiembrie 2026, începând cu ora 17:00, la Sala Transilvania din Sibiu. Intrarea publicului este liberă.

Organizarea acestei gale reprezintă un moment important pentru noua asociație și un pas important în susținerea boxului sibian. Deși Memorialul „Ion Zidaru” continuă cu cea de-a doua ediție, competiția marchează debutul AJ Box Sibiu în calitate de organizator, chiar în anul înființării sale.

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”Prin acest eveniment, ne propunem să aducem sportivii, antrenorii, cluburile și publicul mai aproape unii de ceilalți, să încurajăm interesul copiilor și al tinerilor pentru box și să contribuim la dezvoltarea unei vieți competiționale active în județul Sibiu. Ne dorim ca această primă competiție să deschidă drumul către noi oportunități de afirmare pentru sportivi și către o colaborare durabilă între cei implicați în boxul local. Invităm iubitorii sportului, familiile, tinerii și reprezentanții comunității sibiene să ne fie alături la acest prim eveniment competițional organizat de A.J. Box Sibiu și să onorăm împreună memoria lui Ion Zidaru” a declarat Adrian Zidaru, președintele Asociației Județene de Box.

Gala este dedicată memoriei lui Ion Zidaru, arbitru național în cadrul Federației Române de Box. Continuarea memorialului leagă recunoașterea trecutului de responsabilitatea față de generațiile care urcă astăzi în ring.

La eveniment sunt anunțate cluburi care au în componență sportivi medaliați pe plan internațional. Publicul sibian este invitat să susțină participanții și să se bucure de o gală în care disciplina, curajul și fair-play-ul sunt valorile centrale.

A.J. Box Sibiu este condusă de arbitrul de specialitate Adrian Zidaru, care și-a început activitatea în anul 1996. Experiența acumulată în acest sport susține demersul asociației de a contribui, alături de cluburi și antrenori, la dezvoltarea boxului în județul Sibiu.

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