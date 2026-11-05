Pe scurt: O comandă pentru o petrecere de peste 15.000 de dolari a adus în conflict principiile unui bucătar și cerințele patronului. Pentru italian, pierderea locului de muncă a afectat și demersurile pentru rezidență permanentă.

Davide Tamburella, bucătar-șef italian la restaurantul La Costa din Brisbane, Australia, a fost concediat după ce printre problemele de performanță discutate cu angajatorul s-a numărat și refuzul de a pune ananas pe pizza.

Bucătarul considera că ingredientul reprezintă „o insultă la adresa culturii sale”, potrivit Digi24, care citează The Guardian.

Restaurantul La Costa, situat în cartierul Fortitude Valley din statul Queensland, își promova identitatea italiană prin decorul verde în nuanța spumei de mare și alb, coloanele din cărămidă aparentă și preparatele clasice servite pe mese din stejar european.

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„Vă promitem, nu vă va lua decât o clipă să vă dați seama că nu mai sunteți în Brisbane, ați ajuns pe Riviera Italiană”, se arăta pe site-ul localului, care între timp s-a închis.

O hotărâre a Comisiei pentru Echitate în Muncă, depusă marți, 3 noiembrie 2026, arată că Tamburella a fost concediat pe 20 mai, la două săptămâni după o întâlnire cu șeful său, Elliot Ingram, convocată „pentru a aborda probleme legate de performanță”. Refuzul de a prepara pizza cu ananas se afla printre nemulțumirile discutate.

Disputa a avut loc într-un stat australian în care fructului tropical i-a fost dedicat un monument gigantic.

Comanda de pizza venea de la o petrecere de peste 15.000 de dolari

Pentru Ingram, refuzul bucătarului era o problemă legată de cerințele clienților și de costurile afacerii.

„Aveam o petrecere mare și cheltuiau peste 15.000 de dolari, iar tipul care plătea totul a spus: «Uite, trebuie să iau niște pizza cu șuncă și ananas»”, a explicat acesta.

Comisia a aflat că Tamburella recunoscuse că era a treia oară când refuza această comandă. În schimb, bucătarul îi ceruse lui Ingram „să verifice cât de important este pentru italieni să nu pună ananas pe pizza”.

Ingram a spus că nici pentru el pizza cu ananas nu era prima alegere, dar cei 17 ani în industria ospitalității și peste un deceniu în care a condus restaurante l-au învățat să „își aleagă bătăliile”.

„Să mă duc să cumpăr o pizza cu șuncă și ananas? Probabil că nu e preferata mea”, a spus el.

„Dar sigur n-o să strâmb din nas la ea. Și, uite, am mai avut pizza cu șuncă și ananas în meniul pentru copii.”

Concedierea a afectat și cererea de rezidență permanentă a bucătarului

Tamburella se afla de mai bine de trei ani în procesul de obținere a vizei 186, o cale către rezidență permanentă sponsorizată de angajator. Ingram a declarat că a așteptat cât a putut din punct de vedere legal înainte să anunțe autoritățile că nu îl mai angaja pe bucătar.

Proprietarul spera ca cererea italianului să fie aprobată înainte să fie obligat legal să retragă sponsorizarea. Aprobarea nu a venit în acel interval, ceea ce însemna că Tamburella, migrant temporar, ar fi trebuit să reia procesul pentru viza 186.

Bucătarul a susținut că a fost concediat cu încălcarea Legii privind Munca Echitabilă. Potrivit acestuia, decizia fusese motivată parțial de o vătămare corporală suferită după ce a lovit o balustradă metalică și și-a fracturat mâna dreaptă în două locuri.

Jennifer Hunt, comisar în cadrul Comisiei pentru Echitate în Muncă, a respins cererea de protecție generală depusă de Tamburella. Motivul a fost depășirea termenului de depunere, fără îndeplinirea criteriilor pentru circumstanțe excepționale.

La Costa s-a închis în iulie, la expirarea contractului de închiriere. Ingram a invocat costurile ridicate ale desfășurării afacerilor în Fortitude Valley.

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