În trimestrul II din 2026, salariul mediu brut din România a fost cu circa 400 de euro pe lună mai mare decât în Bulgaria, dar la net bulgarii au rămas ușor peste români. Diferența vine din taxarea muncii: angajatul român păstrează din brut aproximativ 60%, iar cel bulgar aproape 78%.

Datele se bazează pe statisticile oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS) și ale Institutului Național de Statistică din Bulgaria (NSI), convertite în euro la media cursurilor medii lunare BNR din aprilie–iunie 2026. Pentru câștigurile nete anuale, referința este seria Eurostat earn_nt_net.

Brutul din România a depășit cu circa 400 de euro pe cel din Bulgaria

Conform seriei lunare INS, câștigul salarial mediu brut pe total economie a fost de 9.740 lei în aprilie, 9.483 lei în mai și 9.564 lei în iunie 2026. Media trimestrială iese la 9.596 lei. La media cursurilor medii lunare BNR din aceleași luni (5,0978 lei/euro în aprilie, 5,2313 în mai, 5,2417 în iunie), echivalentul este de circa 1.849 euro brut pe lună.

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NSI Bulgaria anunță pentru același trimestru un salariu mediu brut de 1.444 euro pe lună, în creștere cu 9,8% față de trimestrul II 2025. Diferența de brut, România versus Bulgaria, este de aproximativ 405 euro pe lună în favoarea României. Firmelor din România le costă, așadar, mai scump o lună de muncă la nivelul mediei naționale.

La net, însă, tabloul se întoarce. Media INS a câștigului salarial mediu net din trimestrul II 2026 este de 5.754 lei (5.843 lei în aprilie, 5.684 lei în mai, 5.734 lei în iunie), adică circa 1.109 euro. Pentru Bulgaria, NSI publică doar brutul; aplicând cotele legale pe salariul mediu de 1.444 euro (contribuții ale angajatului 13,78% și impozit pe venit 10% pe baza rămasă), rămân în mână aproximativ 1.121 euro. Bulgarul ia acasă, pe medie, cu peste 10 euro pe lună mai mult decât românul, deși brutul său e mai mic.

Din brut, românul păstrează 60%, bulgarul aproape 78%

Raportul net/brut din datele INS pentru trimestrul II 2026 este de 60%: din fiecare 100 de lei brut, angajatul român încasează 60 de lei. În Bulgaria, pe salariul mediu, același raport iese la circa 77,6%.

Regulile fiscale explică diferența. În România, din salariul brut se rețin contribuția de asigurări sociale de 25% și contribuția de asigurări sociale de sănătate de 10%, iar impozitul pe venit de 10% se aplică pe ce rămâne după aceste contribuții, potrivit Codului fiscal și descrierii OECD TaxBEN pentru România. Angajatorul mai plătește, pe lângă brut, contribuția asiguratorie pentru muncă de 2,25%.

În Bulgaria, Ministerul Economiei confirmă impozitul pe venit de 10% și contribuțiile sociale și de sănătate reținute din salariu la 13,78% din brutul asigurabil, restul fiind în sarcina angajatorului. Baza de impozitare este brutul minus contribuțiile angajatului. De aici și ponderea mai mare a netului în brut.

Eurostat: România, pe ultimul loc în UE la câștigul net anual

Comparația nu ține doar de un trimestru. În 2025, potrivit Eurostat (Wages and labour costs), câștigurile nete anuale ale unui singur salariat fără copii, pe salariul mediu, au fost de 13.877 euro în România și de 14.450 euro în Bulgaria. România a înregistrat cel mai mic nivel din UE la acest indicator; media UE a fost de 29.954 euro.

Același set de date arată și costul orar al muncii: 12,0 euro pe oră în Bulgaria în 2025, cel mai mic din UE, față de media europeană de 34,9 euro. România apare în același material cu o pondere foarte mică a costurilor non-salariale în costul total al muncii (4,8%), pentru că o parte mare a contribuțiilor sociale a fost mutată pe umerii angajatului.

Creșterea salariilor din Bulgaria a accelerat apropierea: NSI raportează +9,8% la brut în trimestrul II 2026 față de același trimestru din 2025. Din 1 ianuarie 2026, salariile din Bulgaria se plătesc în euro, după adoptarea monedei unice, ceea ce simplifică și comparațiile directe.

Angajatorul român plătește un brut mai mare. Angajatul român rămâne însă cu un net comparabil sau ușor mai mic decât omologul său bulgar. Diferența nu vine din productivitate măsurată aici, ci din felul în care impozitele și contribuțiile împart banii între stat și salariat.

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