Bunicii îngrijiți la Unitatea de Asistență Medico-Socială Săliște s-au adunat săptămâna aceasta la „Șezătoarea cu Muzică și Culoare”, pe tema „Emoție de toamnă”.
Au cântat, au recitat poezii de odinioară, au desenat și au făcut lucru de mână, la o cafea și o prăjitură. Interesul pentru programul de grup a crescut, iar bătrânii se implică tot mai mult în atmosfera întâlnirilor.
▶ Vezi pagina acestui video: Bunicii de la UAMS Săliște, la șezătoare cu muzică și culoare. VIDEO — VIDEO
„Chiar dacă nostalgia după lumina și căldura verii ne apasă sufletele la acest început de noiembrie, faptul că ne strângem împreună și petrecem astfel de momente cu cântece și poezii de odinioară, cu desene și lucru de mână, cu glume și amintiri frumoase, la o ceașcă de cafea și o prăjiturică ne face să nu ne mai simțim singuri, ci în siguranță, apreciați și ascultați. De aceea eu particip întotdeauna cu drag la aceste activitați.”doamna Mărioara
Activitățile de la UAMS Săliște se desfășoară cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu. Imagini video din șezătoare, pe pagina unității pe Facebook.
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