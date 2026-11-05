Calendarul creștin ortodox pe anul 2027 a ieșit de sub tipar la Tipografia Șaguniană a Arhiepiscopiei Sibiului și poate fi cumpărat de la pangarele bisericilor din eparhie și din magazinele de cărți și obiecte bisericești din Sibiu, Brașov și Bran, a anunțat Mitropolia Ardealului.
Calendarul a fost pregătit de Editura Andreiana și apare în șase formate:
- calendar de perete cu suport carton;
- calendar agendă de buzunar;
- calendar de birou cu spirală;
- calendar de perete cu spirală;
- calendar de perete tip filă;
- calendar agendă mare.
Agenda de buzunar, calendarul de birou cu spirală și cel de perete cu suport carton sunt deja tipărite și disponibile.
Ce teme au calendarele
Potrivit Mitropoliei Ardealului, unul dintre calendarele de perete cu spirală este dedicat Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus și legăturii dintre obștea Mănăstirii Brâncoveanu și credincioșii care o vizitau, ilustrată cu fotografii din arhiva mănăstirii.
Agenda de buzunar este dedicată Soborului Sfinților din Transilvania.
Un alt calendar de perete îl are în centru pe Sfântul Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei, și cuprinde imagini cu obiecte din patrimoniul șagunian și cuvinte adresate de acesta credincioșilor.
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