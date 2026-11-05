Pe scurt: Cererile anterioare i-au adus decizii favorabile la tribunal, dar acestea au fost întoarse la Curtea de Apel București. Dosarul a pornit de la o garanție plătită pentru un credit care nu s-a mai concretizat.

UPDATE, ora 11:51

Tribunalul București a amânat pentru luni, 9 noiembrie, judecarea cererii de înlocuire a arestului preventiv formulate de Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale rămâne în arest preventiv.

Instanța a constatat că dezbaterile nu pot avea loc în lipsa motivării deciziei Curții de Apel București prin care a fost prelungit arestul săptămâna trecută, potrivit AGERPRES.

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Călin Georgescu a fost adus în dimineața de joi, 5 noiembrie 2026, la Tribunalul București, unde urmează să fie judecată o nouă cerere prin care solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale cere arest la domiciliu sau control judiciar, potrivit AGERPRES.

Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

De la arestare, acesta a mai încercat să obțină înlocuirea măsurii preventive. A primit decizii favorabile la tribunal, însă toate au fost întoarse ulterior de magistrații Curții de Apel București.

Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu

Dosarul a fost deschis în urma unei plângeri depuse de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-ar fi propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era necesară o linie de credit de 6 milioane de euro.

În acest context, Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, prezentat drept un om de încredere. La rândul său, Rusen i l-a prezentat pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.

Pentru obținerea creditului, lui Răzvan Leu i s-a cerut să plătească o garanție de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru finanțarea campaniei lui Georgescu la alegerile prezidențiale.

Omul de afaceri a fost convins apoi să transfere încă 100.000 de euro, cu promisiunea că valoarea împrumutului putea crește de la 6 milioane la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat. Omul de afaceri din Buzău a solicitat restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu și-a mai primit banii.

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