Procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Traficului de Persoane au descins joi dimineață, 5 noiembrie, la membrii unei grupări suspectate că ar fi exploatat sexual aproximativ 30 de tinere în Germania, Olanda și Austria. Presa centrală identifică gruparea drept clanul Burtea, din București. În același dosar sunt cercetați și doi polițiști, suspectați că i-ar fi ajutat pe proxeneți cu informații din anchetă.

În România au fost puse în aplicare 36 de mandate de percheziție domiciliară, în București și în județele Ilfov și Buzău. Simultan, potrivit comunicatului Poliției Române, alte 21 de percheziții au avut loc în Germania, la Nürnberg, Hamburg, Freiburg și Stuttgart, plus una într-un club din Viena. În total, 57 de descinderi.

Imagini de la percheziții, publicate de Poliția Română:

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▶ Vezi pagina acestui video: Clanul Burtea, vizat de percheziții DIICOT în România, Germania și Austria — VIDEO

Acuzațiile din dosar: constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, favorizarea făptuitorului și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

O grupare de familie, activă din 2020

Anchetatorii susțin că, din ianuarie 2020 și până acum, un bărbat de 35 de ani ar fi coordonat la București o grupare de aproximativ 30 de membri. Liderul ar proveni dintr-o familie care, de-a lungul timpului, ar fi strâns sume consistente din activități ilicite. Nucleul s-ar fi format pe legături de rudenie, iar mulți dintre membri aveau deja experiență infracțională, arată procurorii.

Suspecții ar fi recrutat victimele, le-ar fi dus în Germania, Olanda și Austria, le-ar fi promovat prin anunțuri pe site-uri de specialitate și le-ar fi cazat în locuințe închiriate special. Tot ei le-ar fi condus la clienți.

„Lover boy”, șantaj și bătăi

Tinerele ar fi fost atrase prin metoda „lover boy”: un bărbat le câștiga încrederea mimând o relație, apoi, prin șantaj emoțional și violență fizică, erau împinse spre prostituție. Până acum au fost identificate aproximativ 30 de victime.

Banii ar fi ajuns la gruparea pe trei căi. Prin transferuri bancare sau servicii de transfer rapid, făcute de oameni de încredere sau chiar de victime, la revenirea în țară. Cash, prin șoferi. Sau direct, când suspecții mergeau personal în străinătate să ridice banii și să țină fetele sub control. Doar prin transferuri, anchetatorii spun că s-ar fi rulat peste 3 milioane de euro.

Doi polițiști, suspectați că au tras de anchetă

Poate cea mai gravă parte a dosarului îi privește pe cei doi agenți de poliție. Unul i-ar fi informat pe membrii grupării despre plângerea făcută de una dintre victime. Celălalt ar fi făcut demersuri să preia el instrumentarea cauzei, ca să controleze și să tergiverseze cercetările. Același polițist ar fi accesat bazele de date ale MAI și le-ar fi transmis suspecților informații despre dosarele care îi vizau.

Echipă comună româno-germană, cu Europol la masă

Pentru că rețeaua lucra peste granițe, în septembrie 2026 autoritățile din România și Germania au semnat, sub egida Eurojust, un acord pentru o echipă comună de anchetă (JIT). La acțiunea de joi participă reprezentanți Europol și ai poliției germane, iar un ofițer român e prezent la descinderile din străinătate. Audierile au loc la sediul central al DIICOT, potrivit Radio România.

Un cântăreț de manele, printre cei vizați, spun surse judiciare

Comunicatul oficial nu dă niciun nume. Potrivit surselor judiciare citate de Mediafax, printre persoanele vizate s-ar afla un cunoscut cântăreț de manele, iar fiul acestuia ar fi implicat. Fiul este tânărul cercetat pentru accidentul din 2024 din parcarea Parcului Pantelimon, în care un băiat de 9 ani a murit, iar sora lui a fost grav rănită. AGERPRES și Știrile ProTV scriu, tot pe surse, că tânărul s-ar număra printre suspecți. DIICOT nu a confirmat aceste informații.

Perchezițiile nu înseamnă vinovăție. Procurorii precizează că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă.

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