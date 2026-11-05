Locuitorii din Avrig își pot preda gratuit, miercuri, 11 noiembrie, frigiderele, mașinile de spălat, televizoarele și alte aparate electrice vechi sau defecte, într-o campanie de colectare organizată de RoEcollect împreună cu Primăria Orașului Avrig.

Echipamentele sunt preluate de la domiciliu, pe bază de programare. Ridicarea se programează la telefon, la 0755 406 406, sau prin formularul online de pe roecollect.ro/contact, disponibil non-stop.

Campania se adresează atât gospodăriilor, cât și firmelor și instituțiilor din oraș, potrivit anunțului Primăriei Avrig.

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Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) nu se aruncă la gunoiul menajer, ci se predau prin colectare separată, pentru a fi reciclate.

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