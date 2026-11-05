Pe scurt: Ministrul a sunat personal la spitale publice pentru o programare la neurologie. Verificările vor viza inclusiv situația semnalată la Spitalul Colentina.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi, 5 noiembrie 2026, că a dispus controale în ambulatoriile de specialitate ale spitalelor, după numeroase sesizări privind accesul pacienților la consultații.

Corpul de Control al Ministerului Sănătății va verifica programările, pontajele și modul de funcționare a acestor servicii, potrivit Radio România.

Rogobete a explicat, într-o postare pe Facebook, că a sunat personal la mai multe spitale publice din România, încercând să obțină o programare la neurologie. Demersul a venit după ce pacienții i-au reclamat dificultățile întâmpinate atunci când încearcă să ajungă la un medic specialist.

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„Mulţi pacienţi mi-au semnalat că sună zile întregi la spitale, că nu le răspunde nimeni sau că li se spune mereu că nu mai există locuri disponibile”, a relatat ministrul.

Controalele vor viza și situația semnalată la Spitalul Colentina

Potrivit lui Alexandru Rogobete, personalul din unele ambulatorii le recomandă pacienților să apeleze la clinici private, în loc să obțină consultația în spitalul public.

„Nu este normal ca un pacient să fie plimbat între numere de telefon, liste de aşteptare şi explicaţii administrative pentru a ajunge la un medic specialist!”, a declarat ministrul.

Verificările extinse dispuse începând de joi, 5 noiembrie 2026, vor include și situația semnalată la Spitalul Colentina. Ministrul a precizat că acest caz va fi verificat fără întârziere.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, și despre controalele neanunțate în spitale anunțate de Rogobete, privind interdicția bijuteriilor și a unghiilor false în terapie intensivă.

Ministrul consideră că dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate este o prioritate și le cere managerilor să organizeze serviciile astfel încât pacienții să poată avea acces la ele.

„Nu accept ca această reformă să rămână doar pe hârtie!”, a transmis Alexandru Rogobete.

„Pacienţii au dreptul la servicii medicale accesibile, iar managerii au obligaţia să organizeze aceste servicii astfel încât ele să funcţioneze. Voi continua să verific personal. Iar acolo unde lucrurile nu funcţionează, voi interveni!”

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