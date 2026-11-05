În județul Sibiu, problema absenteismului și a riscului de abandon școlar are explicații diferite de la o comunitate la alta. Unii elevi lipsesc pentru că merg la muncă, alții au grijă de frații mai mici sau de membri bolnavi ai familiei. Autoritățile locale spun că încearcă să intervină, iar școlile mizează pe proiecte cu activități remediale, mese, consiliere și programe extracurriculare.

Abandonul școlar și riscul de părăsire timpurie a școlii rămân probleme pentru mai multe comunități din județul Sibiu. Ministerul Educației a publicat lista școlilor selectate pentru finanțare prin programul „Primii pași spre succes”, destinat prevenirii abandonului școlar. În județul Sibiu, mai multe unități de învățământ au fost incluse pe lista beneficiarilor, iar altele au ajuns pe lista de rezervă.

Brateiu și Hoghilag se numără printre localitățile ale căror școli au obținut punctajul maxim, de 100 de puncte. În clasamentul național, Școala Gimnazială Brateiu, cu structura Școala Gimnazială Buzd, ocupă locul 28, iar Școala Gimnazială Hoghilag, împreună cu structura din Valchid, se află pe locul 48.

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Pentru stabilirea punctajelor au fost luate în calcul trei criterii: riscul de părăsire timpurie a școlii, măsurat prin Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație, gradul de marginalizare a comunității, potrivit indicelui UNICEF, și mediul de rezidență.

Ce se întâmplă în Târnava: primarul spune că a mers personal să ducă elevii la școală

În comuna Târnava, administrația locală susține că a derulat mai multe acțiuni pentru reducerea absenteismului. Primarul spune că s-a implicat personal pentru a-i convinge pe copii să meargă la școală și a organizat întâlniri cu părinții elevilor care au acumulat absențe.

Edilul afirmă că, în unele cazuri, absențele au fost motivate de probleme medicale, dar există și situații în care elevii lipsesc pentru că trebuie să aibă grijă de frații mai mici sau pentru că merg la muncă.

„Și noi, ca primărie, am avut un program pentru absenteism. Personal, m-am dus după elevi să meargă la școală. Am convocat o ședință cu părinții care au copii cu absențe. Unii spun că elevii erau bolnavi. Derulăm un proiect la nivelul primăriei prin care ne implicăm în reducerea absenteismului.

Nu a crescut neapărat abandonul școlar, dar sunt copii care nu mai vin la școală din diverse motive. Unii se angajează și merg la muncă, iar alții au în grijă un frate mai mic sau persoane bolnave. Noi încercăm să îi aducem la școală. Au fost dimineți în care am mers cu mașina să îi duc la școală”, a declarat Mihai Feișan, primarul comunei Târnava.

Acesta a mai precizat că administrația locală susține activitatea Liceului Tehnologic „Stănescu Valerian”, inclusiv printr-un proiect realizat cu sponsorizări, care presupune amenajarea unui garaj dotat cu standuri pentru verificarea frânelor și a roților, astfel încât elevii să poată face practică.

Primăria a solicitat și reangajarea mediatorului școlar, prin intermediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE).

Brateiu: 60 de elevi sunt în risc de abandon școlar

În comuna Brateiu, primarul Elena Marian spune că obținerea finanțării va permite derularea unor activități menite să îi ajute pe elevii aflați în situații vulnerabile să rămână în sistemul de educație.

Potrivit edilului, în urma identificării elevilor din ciclul primar, aproximativ 60 de copii au fost identificați ca fiind în risc de abandon școlar. Mulți provin din familii defavorizate, inclusiv din comunitatea romă.

„La școala din Brateiu sunt mai mulți elevi în pericol de abandon școlar, iar acest lucru ne-a favorizat în cadrul programului. Am identificat elevii din ciclul primar, dintre care 60 se află în risc de abandon școlar. Mulți provin din familii defavorizate, din familii de romi.

Sprijinul constă în activități recreative, program «Școala după școală», masă sănătoasă în timpul participării la orele remediale și activități prin care ne dorim să facem școala mai atractivă și să prevenim abandonul școlar. Le vom oferi și rechizite, servicii de consiliere pentru părinți și vom colabora cu un logoped”, a declarat Elena Marian, primarul comunei Brateiu.

Edilul a apreciat și implicarea cadrelor didactice în pregătirea proiectului, despre care spune că va oferi copiilor sprijin educațional și activități suplimentare.

Directorii spun că proiectele îi pot ține pe copii aproape de școală

La Școala Gimnazială Brateiu, reprezentanții unității de învățământ spun că abandonul școlar nu a crescut în ultimii ani, însă există în continuare dificultăți în ceea ce privește participarea elevilor la cursuri.

Maria Surdu, secretara școlii, explică faptul că unitatea a mai derulat proiecte pentru sprijinirea copiilor, iar noua finanțare va permite continuarea activităților remediale și organizarea unor activități extracurriculare.

„Nu a crescut numărul abandonurilor școlare, nu am observat o creștere în ultimii ani. Am fost implicați într-un proiect, iar acum am câștigat un altul, tot pentru reducerea abandonului școlar. Acesta constă în activități remediale pentru elevi.

La școala noastră sunt mulți copii de etnie romă, iar proiectul este o oportunitate de a-i convinge să rămână în școală. Vom avea activități remediale, masă sănătoasă, activități extracurriculare și excursii. Sunt implicate și familiile, prin activități organizate împreună cu părinții și elevii. Prin proiectul anterior am reușit să remediem o parte dintre probleme”, a declarat Maria Surdu.

Primarul din Valea Viilor: „Nu știu de ce nu merg la școală”

În Valea Viilor, primarul Ilie Avram Pinte spune că nu cunoaște existența unor probleme majore legate de abandonul școlar în comună. Acesta a afirmat că elevii beneficiază de programe de sprijin alimentar și că nu înțelege de ce unii dintre ei nu frecventează cursurile.

„Eu știam că suntem bine. Nu îmi vine să cred că nu merg la școală. Primesc și mâncare: corn, lapte”, a declarat Ilie Avram Pinte, primarul comunei Valea Viilor.

Sursa foto: Tripadvisor

Ațel: primarul spune că școala are o relație bună cu elevii

Nici în comuna Ațel, primarul Ioan-Ovidiu Aldea nu spune că ar avea cunoștință despre probleme importante privind abandonul școlar. Edilul susține că directorul școlii se ocupă de relația cu elevii, iar administrația locală încearcă să îi încurajeze pe părinți să îi trimită la cursuri.

„Nu am la cunoștință această problemă. Nu avem probleme cu abandonul, din câte știu. Avem mulți copii de etnie romă. Directorul care se ocupă de școală are o relație bună cu elevii, iar noi, ca primărie, îi îndemnăm pe părinți să îi trimită la școală. Avem o relație cu ei și încercăm să îi ținem acolo unde trebuie”, a declarat Ioan-Ovidiu Aldea, primarul comunei Ațel.

Cât primesc școlile pentru prevenirea abandonului școlar

Finanțarea nu este acordată în aceeași sumă tuturor școlilor, ci se calculează în funcție de numărul elevilor incluși în grupul-țintă.

Potrivit anunțului de lansare a apelului, fiecare elev sprijinit aduce școlii o finanțare de 7.408,19 lei pe an școlar, echivalentul a 1.408,83 euro.

Astfel, o unitate de învățământ care include 60 de elevi în grupul-țintă ar putea beneficia de aproape 445.000 de lei pentru un an școlar. Suma exactă se stabilește anual, în funcție de numărul elevilor sprijiniți efectiv.

Proiectele sunt finanțate prin Fondul Social European Plus, în cadrul Programului Educație și Ocupare, și se pot derula până la 31 decembrie 2029. La nivel național, programul urmărește sprijinirea a aproximativ 50.000 de elevi din ciclul primar.

Șapte școli din Sibiu, pe lista beneficiarilor

Pe lângă Brateiu și Hoghilag, alte cinci unități de învățământ din județ au fost incluse pe lista școlilor selectate pentru finanțare:

Locul 28 – Școala Gimnazială Brateiu, cu structura Școala Gimnazială Buzd – 100 de puncte;

– Școala Gimnazială Brateiu, cu structura Școala Gimnazială Buzd – 100 de puncte; Locul 48 – Școala Gimnazială Hoghilag, cu Școala Gimnazială Valchid – 100 de puncte;

– Școala Gimnazială Hoghilag, cu Școala Gimnazială Valchid – 100 de puncte; Locul 139 – Școala Gimnazială Slimnic, cu Școala Ruși – 90 de puncte;

– Școala Gimnazială Slimnic, cu Școala Ruși – 90 de puncte; Locul 141 – Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava, cu Școala Gimnazială Târnava – 90 de puncte;

– Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava, cu Școala Gimnazială Târnava – 90 de puncte; Locul 156 – Școala Gimnazială Biertan, cu școlile primare din Richiș și Copșa Mare – 90 de puncte;

– Școala Gimnazială Biertan, cu școlile primare din Richiș și Copșa Mare – 90 de puncte; Locul 189 – Școala Gimnazială „Marțian Negrea” Valea Viilor – 90 de puncte;

– Școala Gimnazială „Marțian Negrea” Valea Viilor – 90 de puncte; Locul 197 – Școala Gimnazială Ațel, cu Școala Primară Dupuș – 90 de puncte.

Alte 12 școli din Sibiu, pe lista de rezervă

Pe lângă cele șapte unități de învățământ selectate pentru finanțare, alte 12 școli din județul Sibiu au fost incluse pe lista de rezervă. Acestea au cererile admise, însă nu au primit deocamdată finanțare.

Unitățile pot ajunge la finanțare în ordinea clasamentului dacă unele dintre școlile selectate renunță, nu semnează acordurile sau dacă bugetul disponibil crește.

Lista școlilor din județul Sibiu aflate pe lista de rezervă:

Locul 297 – Școala Gimnazială Șura Mică, cu Școala Gimnazială Rusciori – 80 de puncte;

– Școala Gimnazială Șura Mică, cu Școala Gimnazială Rusciori – 80 de puncte; Locul 301 – Școala Gimnazială Cristian – 80 de puncte;

– Școala Gimnazială Cristian – 80 de puncte; Locul 415 – Școala Gimnazială Șeica Mare – 70 de puncte;

– Școala Gimnazială Șeica Mare – 70 de puncte; Locul 418 – Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului, cu școlile din Apoldu de Sus și Dobârca – 70 de puncte;

– Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului, cu școlile din Apoldu de Sus și Dobârca – 70 de puncte; Locul 447 – Școala Gimnazială Porumbacu de Jos – 70 de puncte;

– Școala Gimnazială Porumbacu de Jos – 70 de puncte; Locul 454 – Școala Gimnazială Axente Sever, cu Școala Gimnazială Agârbiciu – 70 de puncte;

– Școala Gimnazială Axente Sever, cu Școala Gimnazială Agârbiciu – 70 de puncte; Locul 489 – Școala Gimnazială Avrig, cu școlile din Mârșa și Bradu – 60 de puncte;

– Școala Gimnazială Avrig, cu școlile din Mârșa și Bradu – 60 de puncte; Locul 494 – Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică – 60 de puncte;

– Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică – 60 de puncte; Locul 517 – Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni, cu școlile din Șaroș pe Târnave și Ernea – 60 de puncte;

– Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni, cu școlile din Șaroș pe Târnave și Ernea – 60 de puncte; Locul 587 – Școala Gimnazială „Matei Basarab” Turnu Roșu – 60 de puncte;

– Școala Gimnazială „Matei Basarab” Turnu Roșu – 60 de puncte; Locul 651 – Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu, cu școlile din Tălmaciu și Tălmăcel – 50 de puncte;

– Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu, cu școlile din Tălmaciu și Tălmăcel – 50 de puncte; Locul 656 – Liceul Tehnologic „Ioan Lupaș” Săliște, cu școlile din Amnaș, Mag și Săcel – 50 de puncte.

Ministerul Educației anunță și o a doua rundă de depunere a proiectelor, la începutul anului școlar 2027-2028, în limita fondurilor rămase disponibile. În această etapă, finanțarea va putea acoperi doi ani școlari.

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