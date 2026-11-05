Cristiano Ronaldo în tricoul roșu al naționalei Portugaliei, cu banderola de căpitan
Cristiano Ronaldo, în tricoul naționalei Portugaliei. Foto: A Bola

Cristiano Ronaldo a anunțat joi că se va retrage din echipa națională a Portugaliei după pauza internațională din noiembrie, au relatat Mediafax și Reuters.

Fotbalistul de 41 de ani a transmis mesajul într-o postare pe rețelele de socializare, în care spune că va „preda tricoul cu numărul 7” după încheierea meciurilor internaționale din această lună.

Ronaldo a jucat 234 de meciuri pentru Portugalia și a marcat 146 de goluri. Deține recordurile absolute la numărul de selecții și la golurile marcate la nivel de echipe naționale.

Atacantul a fost una dintre figurile centrale ale generației care a câștigat Campionatul European din 2016 și Liga Națiunilor în 2019 și 2025.

Retragerea încheie o carieră internațională de peste două decenii în tricoul Portugaliei.

Comentarii

Ultima oră