Noi dezvăluiri în scandalul de corupție de la Serviciul de Permise din Sibiu, unde nouă persoane, printre care șapte polițiști, au fost reținute, iar procurorii au cerut arestarea preventivă a șase dintre ei. Dincolo de ancheta procurorilor, apar mărturii despre lucruri care s-ar fi petrecut chiar în sala de examinare, în fața candidaților și sub ochii camerelor de supraveghere. Un sibian susține că a văzut personal cum o tânără ar fi fost ajutată să promoveze proba teoretică. Bărbatul povestește că el a picat examenul, în timp ce fata din fața sa a trecut.

Pentru sute de sibieni care visează să obțină permisul de conducere, examenul teoretic este un moment plin de emoții. Fiecare întrebare contează, iar o singură greșeală în plus poate însemna un nou drum la examinare. Numai că, potrivit unor informații obținute de Ora de Sibiu, nu toți candidații ar fi fost nevoiți să se bazeze exclusiv pe propriile cunoștințe.

Sursele noastre vorbesc despre o metodă discretă, aproape imposibil de remarcat pentru cineva care nu știa ce trebuie să urmărească. Nu ar fi fost nevoie de telefoane ascunse, căști sau bilețele. Totul s-ar fi desfășurat chiar lângă calculatoarele la care se susținea examenul.

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Un sibian care afirmă că a asistat la o asemenea scenă a povestit pentru Ora de Sibiu că știa din auzite despre existența unor astfel de practici. Spune însă că abia când a ajuns în sala de examinare a avut ocazia să vadă ceea ce el consideră că ar fi fost un ajutor oferit unei candidate.

„Eu nu am plătit pentru că nu am avut bani și am picat”

Bărbatul susține că, în timpul examenului, atenția i-a fost atrasă de gesturile unui polițist aflat în apropierea unei tinere. Ceea ce părea un gest neînsemnat ar fi avut, în realitate, un scop bine stabilit, potrivit interpretării sale.

„În fața mea era o fată și am văzut cu ochii mei cum polițistul i-a bătut cu pixul ușor în masă. Știam că se întâmplă așa, dar am văzut și cu ochii mei. Eu nu am plătit pentru că nu am avut bani și am picat. Fata din față a trecut”, a declarat sibianul pentru Ora de Sibiu.

Pentru bărbat, diferența dintre rezultatul său și cel al tinerei din fața lui a întărit suspiciunea că nu toți candidații ar fi beneficiat de aceleași condiții.

Declarația sa reprezintă însă o relatare personală, care nu a fost confirmată oficial de anchetatori. Nu există, în informațiile comunicate până acum de procurori, o confirmare că tânăra ar fi promovat în urma unui ajutor primit de la examinator.

Un pix, câteva bătăi discrete și răspunsul ar fi ajuns la candidat

Dar cum ar fi fost posibil ca un polițist să transmită răspunsurile corecte într-o sală supravegheată video, fără să vorbească și fără să atragă atenția?

Potrivit surselor Ora de Sibiu, metoda ar fi fost surprinzător de simplă.

Examinatorii ar fi trecut printre calculatoare, aparent pentru a supraveghea desfășurarea probei. În dreptul persoanelor care trebuiau ajutate, s-ar fi oprit pentru câteva secunde și ar fi privit întrebările afișate pe monitoare.

În acel moment ar fi intervenit un cod cunoscut de cei implicați.

Instrumentul folosit nu ar fi fost vreun dispozitiv sofisticat, ci un banal pix. Prin lovirea discretă a marginii biroului, examinatorul ar fi indicat varianta de răspuns pe care candidatul trebuia să o selecteze.

O bătaie însemna varianta A, două bătăi indicau varianta B, iar trei bătăi, varianta C.

Totul s-ar fi petrecut în doar câteva secunde. Pentru cineva care nu cunoștea presupusul cod, gesturile puteau părea lipsite de importanță. Pentru un candidat care ar fi știut ce reprezintă fiecare semnal, ele ar fi putut face diferența dintre promovarea și respingerea examenului.

Potrivit informațiilor primite de redacție, tocmai discreția acestui sistem ar fi permis folosirea lui în încăperi dotate cu camere de supraveghere.

Deocamdată, presupusa metodă nu apare în comunicatul oficial al procurorilor. Relatările martorului și ale surselor Ora de Sibiu nu demonstrează că acest sistem a fost utilizat, iar eventualele responsabilități pot fi stabilite numai în urma verificărilor.

Scandal de corupție la Sibiu. Nouă inculpați, procurorii cer arestarea a șase

Mărturiile apar în contextul uneia dintre cele mai ample anchete de corupție care au vizat în ultima perioadă serviciile de permise și evidență a persoanelor din Sibiu.

Procurorii cercetează peste 170 de presupuse infracțiuni, printre care luare de mită, dare de mită și trafic de influență.

Potrivit informațiilor oficiale, în centrul anchetei se află un bărbat de 57 de ani, suspectat că ar fi intermediat sume de bani pentru șapte agenți din cadrul serviciilor de permise, înmatriculări și evidență a persoanelor.

Sumele vehiculate ar fi fost cuprinse între 50 și 2.000 de euro, iar banii ar fi fost oferiți pentru promovarea probei practice a examenului de conducere și pentru obținerea unor documente.

Miercuri, 4 noiembrie, au fost efectuate 14 percheziții. Nouă persoane au fost reținute pentru 24 de ore, printre acestea aflându-se șapte polițiști.

Joi, 5 noiembrie, toți cei nouă au devenit inculpați, iar procurorii au cerut arestarea preventivă a șase dintre ei: bărbatul de 57 de ani și cinci polițiști, dintre care patru sunt examinatori la proba practică. Ceilalți trei au fost plasați sub control judiciar. Propunerea de arestare urmează să fie judecată la Tribunalul Sibiu.

Ancheta penală continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Este important de precizat că informațiile oficiale referitoare la fraudarea examenelor vizează proba practică. Presupusa metodă de transmitere a răspunsurilor la proba teoretică este descrisă separat de sursele Ora de Sibiu și nu a fost confirmată de procurori.

La Sibiu aștepți luni întregi, la Alba Iulia îți rezolvi problema într-o zi

În timp ce scandalul de corupție ține Serviciul de Permise din Sibiu în centrul atenției, oamenii care au nevoie să își preschimbe documentele reclamă o altă situație.

Programările disponibile la Sibiu ar fi ajuns până în luna februarie, potrivit verificărilor făcute de echipa Ora de Sibiu. Asta înseamnă că unii șoferi sunt nevoiți să aștepte câteva luni pentru o procedură administrativă.

Există însă și o alternativă, pe care tot mai mulți sibieni par dispuși să o ia în calcul. În loc să aștepte un loc liber în propriul județ, aceștia merg la Alba Iulia, unde programările pot fi obținute mult mai repede.

Joi, 5 noiembrie, reporterii Ora de Sibiu au întâlnit la serviciul de permise din Alba Iulia patru persoane venite din Sibiu.

Printre acestea se afla și o tânără care a povestit că și-a făcut programarea cu numai o zi înainte. Femeia spune că a preferat să parcurgă drumul până în județul vecin, în loc să aștepte luni întregi pentru un loc disponibil la Sibiu.

„Aici am făcut programare ieri și deja am venit. Poți de pe o zi pe alta. Chiar și mâine am văzut că sunt locuri. Am făcut o oră cu mașina și am rezolvat problema”, a declarat tânăra pentru Ora de Sibiu.

Experiența sa arată diferența dintre timpul de așteptare întâlnit la Sibiu și posibilitatea de a obține rapid o programare în județul vecin. În cazul ei, o oră petrecută la volan a fost suficientă pentru a evita o așteptare de câteva luni.

Întrebările rămân, ancheta continuă

Scandalul de la Sibiu aduce în atenție atât presupusele fapte de corupție investigate de procurori, cât și relatările unor candidați care susțin că ar fi asistat la practici neregulamentare în timpul examenelor.

Deocamdată, nu se știe dacă metoda descrisă de sursele Ora de Sibiu a fost utilizată în realitate sau dacă va fi verificată în cadrul anchetei penale.

Un lucru este însă cert. Nouă persoane au devenit inculpați în dosarul de corupție, procurorii au cerut arestarea preventivă a șase dintre ele, iar anchetatorii încearcă să stabilească amploarea presupuselor ilegalități.

În paralel, sibienii care au nevoie de servicii administrative continuă să caute soluții pentru a evita lunile de așteptare, chiar dacă asta înseamnă să meargă într-un alt județ.

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