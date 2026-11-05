Compania aeriană Dan Air a anulat toate rezervările plătite cu cardul prin procesatorul de plăți Netopia pentru care nu a primit banii, iar peste 11.000 de pasageri sunt afectați. Dan Air le cere acestora să se adreseze Netopia pentru rambursare.

Potrivit unui comunicat al companiei, citat de Economica.net, banii pentru aceste bilete nu au ajuns niciodată la Dan Air.

„Începând cu 23 octombrie 2026, Netopia a reținut toți banii pasagerilor, fondurile blocate depășesc în prezent 930.000 de euro și circa 440.000 euro în garanții deci în total, peste 1.3 milioane de euro”, susține compania.

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Dan Air mai spune că, pe 2 noiembrie, Netopia a reziliat unilateral și fără preaviz contractul de procesare a plăților, astfel că operatorul aerian nu mai are „absolut niciun control asupra procesului de rambursare”.

Compania afirmă că nu are acces la fondurile reținute și că, după rezilierea contractului, Netopia a devenit singura entitate responsabilă pentru rambursarea sumelor.

Ce pot face pasagerii

Pasagerii care au plătit online cu cardul un bilet Dan Air și au primit anularea rezervării sunt îndrumați de companie să ceară banii înapoi de la Netopia Financial Services.

Poziția Netopia față de acuzațiile Dan Air nu apare în comunicat.

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