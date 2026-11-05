Pe scurt: Controlul a avut loc la ora 06:40, pe raza localității Șeica Mare. După testarea alcoolscopică, șoferul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Un șofer de 42 de ani, din Șeica Mare, este cercetat penal după ce a fost oprit în trafic și testat pentru consumul de alcool, potrivit IPJ Sibiu.

Controlul a avut loc miercuri, 4 noiembrie 2026, în jurul orei 06:40, pe raza localității Șeica Mare. Polițiștii rutieri au efectuat și testarea alcoolscopică. Aparatul a indicat o valoare de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

După testare, șoferul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

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Polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

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