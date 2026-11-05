Pe scurt:
Patru dintre polițiștii pentru care s-a cerut arestarea sunt examinatori la proba practică pentru permis. Tribunalul Sibiu urmează să decidă asupra propunerii procurorilor.
Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva celor nouă persoane reținute în dosarul de corupție de la Permise Sibiu și au cerut arestarea preventivă pentru șase dintre ele.
Măsurile au fost anunțate joi, 5 noiembrie 2026, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.
Propunerea de arestare îi vizează pe bărbatul în vârstă de 57 de ani și pe cinci agenți de poliție din cadrul Instituției Prefectului – S.P.C.R.P.C.Î.V. Sibiu. Dintre aceștia, patru sunt agenți examinatori la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere.
În cazul celorlalți trei inculpați, procurorii au dispus măsura preventivă a controlului judiciar. Astfel, toate cele nouă persoane reținute au dobândit calitatea de inculpat în acest dosar.
Ora de Sibiu a scris în noiembrie 2026 despre reținerea a șapte polițiști în dosarul de corupție de la Permise, aceștia numărându-se printre cele nouă persoane reținute miercuri, 4 noiembrie 2026.
Anunțul procurorilor continuă comunicatul de miercuri, 4 noiembrie 2026, referitor la peste 170 de infracțiuni de trafic de influență, cumpărare de influență, luare de mită, dare de mită și complicitate la astfel de fapte de corupție. Ancheta privește și o infracțiune de camătă.
Propunerea de arestare preventivă va fi soluționată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu.
Parchetul a precizat că punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurilor preventive sunt etape reglementate de Codul de procedură penală, care au ca scop crearea cadrului procesual pentru administrarea probelor. Acestea nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază persoanele cercetate.
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