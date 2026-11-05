Mandate de arestare preventivă pe 30 de zile au fost emise pentru șase suspecți din dosarul de corupție de la Permise Sibiu. Confirmarea a venit joi, 5 noiembrie 2026, de la reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, pentru Ora de Sibiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Dosarul Permise Sibiu: mandate de arestare pentru șase suspecți — VIDEO 2

Muzica: Kevin MacLeod (incompetech.com), licență CC BY 4.0

Potrivit Parchetului, măsurile îi privesc pe M.D., D.I.L., D.I.C., J.C.Ș., O.I.I. și D.R. Cinci dintre ei sunt agenți de poliție din cadrul Instituției Prefectului – S.P.C.R.P.C.Î.V. Sibiu. D.R. nu este polițist: este presupusul intermediar din anchetă, cercetat și pentru camătă, pe lângă acuzațiile de trafic de influență și complicitate la luare de mită.

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Cinci agenți și presupusul intermediar

Mai dimineață, procurorii ceruseră arestarea preventivă tocmai pentru aceste șase persoane: bărbatul de 57 de ani și cinci agenți de la Permise, dintre care patru examinatori la proba practică a examenului auto. Pentru ceilalți trei inculpați din dosar rămăsese măsura controlului judiciar.

Propunerea a ajuns la judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului Sibiu, iar cei șase rămân acum în arest preventiv pentru 30 de zile.

De la perchezițiile din 4 noiembrie

În doar 48 de ore, ancheta a trecut de la perchezițiile de la Permise, din Prefectura Sibiu, la reținerea a șapte polițiști și a altor două persoane, apoi la punerea în mișcare a acțiunii penale. Un martor a descris pentru Ora de Sibiu cum ar fi fost ajutați candidații la examen.

Dosarul, instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu în cadrul Operațiunii „Jupiter”, vizează peste 170 de presupuse infracțiuni de trafic de influență, cumpărare de influență, luare de mită, dare de mită și complicitate, plus o infracțiune de camătă. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție; acuzațiile aparțin procurorilor și nu echivalează cu o constatare a vinovăției.

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