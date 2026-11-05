Pe scurt: Dr. Gabriel George Rusu, medic primar ORL la SCJU Sibiu, le cere pacienților să nu-și pună singuri diagnosticul și să nu ia antibiotice sau picături fără rețetă. Spune și când trebuie mers la specialist.

Dr. Gabriel George Rusu, medic primar la Secția Clinică ORL a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, le cere pacienților să nu-și mai pună singuri diagnosticul și să nu ceară tratament direct de la farmacie. Antibioticele și picăturile luate fără rețetă pot agrava starea de sănătate, avertizează medicul într-un interviu publicat de spital.

„Nu recomandăm niciun fel de automedicație, inclusiv „diagnosticele” sau tratamentele luate direct din farmacie, fără recomandare medicală explicită”, spune dr. Rusu.

Iar semnalul că e timpul să mergi la medic nu e neapărat o durere anume: „O stare generală de „rău” este primul semn care trebuie să vă trimită la medic”.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Ce afecțiuni ajung cel mai des la ORL

La cabinet, cele mai frecvente sunt otitele, adică inflamațiile urechii medii sau ale celei externe, amețelile, sângerările nazale și infecțiile gâtului și ale amigdalelor (faringo-amigdalitele).

O durere de ureche, de gât sau un nas înfundat devin o problemă serioasă atunci când nu trec. Medicul explică faptul că orice simptom care persistă sau pe care medicul de familie nu l-a putut rezolva are nevoie de un consult de specialitate.

Ce putem face în sezonul rece

Prevenția ține de lucruri simple: haine și încălțăminte potrivite pentru vreme, evitarea aglomerației și a contactului cu oamenii răciți și a stării prelungite în frig.

Celor care tot amână drumul la ORL, dr. Rusu le transmite: „Nu amânați consultațiile medicale, sănătatea dumneavoastră este primordială!”.

Citește și: Ghid de sănătate a pielii vara de la un medic din Sibiu: soare, alergii și mușcături de căpușă

Comentarii