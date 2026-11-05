Controlul DSVSA Sibiu a fost efectuat în urma sesizării unui client care a reclamat că a primit un burger cu carne de pui insuficient preparată termic. Inspectorii spun că, la momentul verificărilor, nu au identificat nereguli care să confirme reclamația. DETALII AICI

Restaurantul KFC din Șelimbăr a fost verificat de inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sibiu, după ce un client a reclamat că a primit un burger în care carnea de pui era crudă.

Reamintim că incidentul ar fi avut loc în 1 noiembrie, în jurul orei 17:40. Potrivit reclamației, sibianul a cumpărat un meniu de la unitatea KFC Drive-Thru din Șelimbăr, însă, după ce a început să mănânce burgerul, a observat un gust ciudat.

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Astfel, inspectorii DSVSA Sibiu au efectuat un control oficial la unitatea respectivă, pentru a verifica respectarea normelor sanitar-veterinare și a cerințelor privind siguranța alimentelor.

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Ce au verificat inspectorii DSVSA Sibiu

Potrivit răspunsului transmis de instituție, în cadrul controlului au fost verificate condițiile de recepție, depozitare, manipulare, preparare și servire a produselor alimentare. De asemenea, inspectorii au analizat procedurile specifice privind siguranța alimentelor.

Concluzia verificărilor este că, la data controlului, nu au fost constatate deficiențe sau neconformități care să confirme cele reclamate de client.

„În cadrul controlului oficial, au fost verificate condițiile de recepție, depozitare,

manipulare, preparare și servire a produselor alimentare, precum și a procedurilor specifice

privind siguranța alimentelor. În urma verificărilor efectuate, la data controlului, nu au fost

constatate deficiențe sau neconformități care să confirme aspectele semnalate în sesizare,

respectiv comercializarea unor preparate din carne de pui insuficient preparate termic. sau alte tipuri de neconformități”, a transmis Flavius Flucuș, director executiv DSVSA Sibiu.

Recomandări preventive pentru restaurant

Chiar dacă nu au fost descoperite nereguli, inspectorii DSVSA Sibiu au formulat recomandări cu caracter preventiv, pentru menținerea și îmbunătățirea condițiilor de igienă și respectarea permanentă a cerințelor privind siguranța alimentelor.

Reprezentanții instituției precizează că toate sesizările primite din partea cetățenilor sunt tratate cu seriozitate, iar controalele oficiale sunt desfășurate atât în mod programat, cât și ori de câte ori există indicii privind posibile încălcări ale legislației.

DSVSA Sibiu subliniază că protejarea sănătății consumatorilor și prevenirea riscurilor asociate consumului de produse alimentare neconforme reprezintă priorități permanente.

Așadar, deși reclamația clientului a determinat un control oficial la restaurantul KFC din Șelimbăr, verificările efectuate de DSVSA Sibiu nu au confirmat, la momentul controlului, existența unor probleme privind prepararea cărnii de pui.

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