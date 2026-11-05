Pe scurt: De la fotografii realizate după ani de observație la enciclopedii pentru copii și o aplicație gratuită pentru numărarea fluturilor, „Lepidoptera” leagă expoziția de explorarea naturii.

Expoziția „Lepidoptera – Fluturi din România și Europa”, semnată de fotograful Adrian Tudose, membru al Asociației Fotografilor de Natură din România – FORONA, ajunge la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu.

Publicul o va putea vizita în perioada 9 noiembrie – 11 decembrie 2026, în Corpul B, la etajul I, potrivit comunicatului transmis de Muzeul Național Brukenthal.

Expoziția este organizată de Muzeul Național Brukenthal, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu și FORONA. Aceasta face parte din proiectul cultural-educațional „Natura în dialog – Fotografie, știință și patrimoniu”, inițiat de muzeu prin Compartimentul de Istorie Naturală.

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Programul de vizitare este de luni până vineri, între orele 8:00 și 20:00.

Proiectul fotografic „Lepidoptera” a pornit din pasiunea lui Adrian Tudose pentru fluturi, cărora le-a dedicat ani de observație, documentare și fotografie. Imaginile prezintă specii din România și din alte regiuni ale Europei, urmărind diversitatea și fragilitatea acestora. Prin fotografiile sale, autorul își propune să încurajeze observarea atentă a naturii și înțelegerea impactului acțiunilor oamenilor asupra ei.

Expoziția a trecut prin Brașov, București și Piatra Neamț înainte de Sibiu

„Lepidoptera” a debutat în 2025, la Brașov, în cadrul Linx Film Festival. Ulterior, fotografiile au fost prezentate în aer liber la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București.

În 2026, expoziția a fost găzduită de Muzeul de Artă din Piatra Neamț, apoi de Muzeul de Istorie Naturală Sibiu, în cadrul expoziției temporare „Zbor în lumea fluturilor”. La Biblioteca ASTRA, fotografiile vor fi însoțite de o selecție de publicații din colecțiile instituției.

Cărțile alese abordează descrierea și ilustrarea speciilor, studiul diversității și conservarea fluturilor. Selecția include lucrări istorice, ghiduri de identificare și ilustrații naturaliste, care prezintă diferite moduri de a observa, studia și reprezenta natura.

Copiii au un colț de lectură dedicat fluturilor

În cadrul Compartimentului pentru Copii și Tineret va fi amenajat un colț de lectură dedicat expoziției „Lepidoptera”. Enciclopediile și volumele ilustrate disponibile pentru răsfoire explică transformarea omizii în fluture, particularitățile insectelor și legăturile acestora cu plantele și habitatele în care trăiesc.

Vizitatorii vor avea la dispoziție și un material de prezentare a aplicației gratuite ButterflyCount. Acesta explică modul în care observațiile înregistrate în natură pot contribui la studiul și protejarea fluturilor.

Proiectul „Natura în dialog – Fotografie, știință și patrimoniu” continuă prezentarea expozițiilor fotografice dincolo de sălile muzeului, prin asocierea imaginilor cu publicațiile din bibliotecă și cu informații științifice despre biodiversitate.

Coordonatorii sunt Maria Iulia Sasu, din partea Muzeului Național Brukenthal, Mihai Colibaba, din partea Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, și Adrian Tudose, din partea FORONA. La organizare colaborează Nicolae Trif, Ana-Maria Păpureanu, Ana Coca, Mihaela Dobrescu și Ovidiu Calborean.

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