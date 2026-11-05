O femeie în vârstă de 41 de ani, din Șura Mică, a ajuns miercuri, 4 noiembrie, la spital după ce a căzut cu trotineta pe strada Cimitirului din localitate.

Potrivit soțului acesteia, accidentul s-ar fi produs în momentul în care roata din față a trotinetei s-a blocat într-o rigolă amenajată peste un șanț care traversează strada.

Femeia ar fi suferit mai multe leziuni, inclusiv o fractură la nivelul nasului și o luxație la degetul mic al mâinii stângi. Soțul susține că un vecin care a găsit-o căzută pe carosabil a sunat la 112 și a solicitat o ambulanță.

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„Soția a căzut cu trotineta pe o străduță îngustă din comuna Șura Mică. Roata din față a rămas blocată între pavajul pus peste șanțul care traversează strada. Un vecin a văzut-o jos și a întrebat dacă este nevoie să sune la 112 pentru o ambulanță”, a relatat soțul femeii.

Potrivit acestuia, la fața locului a ajuns un echipaj de poliție, însă ambulanța nu ar mai fi sosit. Bărbatul i-a întrebat inclusiv pe polițiști unde se află echipajul medical.

„După aproximativ 15 minute am întrebat dacă mă duc să iau mașina ca să o duc eu la Urgență. Mi s-a spus să mai aștept, că ambulanța este pe drum. După alte zece minute am întrebat din nou. Până la urmă am plecat cu mașina personală, pentru că am văzut în ce stare era, cu lovitură la cap și plină de sânge”, susține bărbatul.

Acesta mai spune că le-a cerut sprijin polițiștilor rutieri pentru a ajunge mai repede la spital, având în vedere că era oră de vârf, însă susține că nu a primit niciun răspuns, nici afirmativ, nici negativ.

„Pur și simplu s-au făcut că nu mă aud!” a mai spus acesta

Starea femeii rănite

Femeia rănită a ajuns la spital în jurul orei 17:00. Soțul acesteia mai reclamă și timpul mare de așteptare până la evaluarea medicală și spune că diagnosticul complet i-ar fi fost comunicat abia în jurul orei 23:00.

„La final ni s-a spus că are fractură osoasă la nivelul nasului și o luxație la degetul mic al mâinii stângi. Mai sunt și alte diagnostice pe documentele medicale”, a mai spus acesta

SAJ Sibiu contrazice varianta familiei

Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu confirmă că a existat o solicitare de pe strada Cimitirului din Șura Mică, însă contrazice afirmația potrivit căreia echipajul ar fi fost trimis și nu ar mai fi ajuns sau că apelantului i s-ar fi spus că ambulanța este pe drum.

Potrivit SAJ Sibiu, în momentul apelului nu exista nicio resursă disponibilă, iar persoana care a sunat la 112 a fost informată că trebuie să aștepte sau, dacă este posibil, femeia să fie transportată la spital cu mijloace proprii.

„A fost o solicitare din Șura Mică, pe strada Cimitirului, unde o femeie ar fi căzut cu trotineta. Operatoarea de la dispecerat a informat apelantul că nu este nicio resursă disponibilă și că trebuie să mai aștepte sau să o transporte, dacă se poate, cu mijloace proprii. Soțul femeii a spus că o să transporte femeia la spital cu mijloace proprii”, au transmis reprezentanții SAJ Sibiu.

Instituția subliniază că apelantului nu i s-ar fi comunicat că nu va fi trimisă nicio ambulanță.

„Nu i s-a spus că nu se trimite ambulanță la solicitare”, au mai precizat reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit polițiștilor rutieri sibieni, femeia în vârstă de 41 de ani s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil după ce a acroșat o rigolă.

Din diverse motive, aceasta nu ar fi observat o rigolă de scurgere a apelor pluviale, pe care ar fi acroșat-o, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe partea carosabilă.

“Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Cimitirului din localitatea Șura Mică, o femeie, localnică, în vârstă de 41 de ani, ar fi avut alte preocupări de natură să îi distragă atenția de la conducere și nu ar fi observat o rigolă de scurgere a apelor pluviale, pe care ar fi acroșat-o, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe partea carosabilă.” a transmis IPJ Sibiu

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