Pe scurt: De la experimente și ateliere la proiecte care îmbină arta cu tehnologia, programul susține învățarea practică pentru copii și tineri. Aplicanții pot primi consultanță online pentru pregătirea propunerilor.

Fondul Științescu Alba 4.0 a deschis înscrierile pentru proiecte educaționale dedicate copiilor și tinerilor din județul Alba. Termenul de depunere este 18 noiembrie 2026, ora 12:00, potrivit Fundației Comunitare Sibiu, care implementează programul și pune la dispoziție platforma de înscriere.

Cea de-a patra ediție a fost lansată marți, 3 noiembrie 2026, la Depozitul de Ceramică Veche din Alba Iulia. Evenimentul a reunit persoane interesate de educație, știință și dezvoltarea unor experiențe de învățare pentru copii și tineri, care au discutat despre program și oportunitățile de finanțare.

Una dintre temele întâlnirii a fost „Este AI-ul o resursă sau o amenințare pentru educație?”. Participanții au discutat atât despre oportunitățile oferite de inteligența artificială în procesul de învățare, cât și despre provocările utilizării acesteia în lucrul cu elevii și tinerii.

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Discuția a fost moderată de Alina Hoară, reprezentanta Asociației Științescu Hub. Invitații au fost Emanuel Mihoc, din cadrul Grupului de Inițiativă ChessLabs, Alexandra Negruț, reprezentanta Asociației Centrul Local Axente Sever Alba Iulia, filială a Organizației Naționale Cercetașii României, și Monica Incze, din cadrul Grupului de Inițiativă „Chimia, creativitate și tehnologie”, dezvoltat la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia.

O altă sesiune a fost dedicată prezentării fondului și procesului de aplicare. Cei prezenți au primit răspunsuri despre condițiile de eligibilitate, tipurile de proiecte care pot obține finanțare, pașii necesari pentru înscriere și criteriile pe care trebuie să le îndeplinească propunerile.

Programul finanțează proiecte practice pentru copiii și tinerii din Alba

Fondul Științescu Alba susține inițiative educaționale din domeniile STEAM: știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică. Programul se adresează profesorilor și învățătorilor, organizațiilor neguvernamentale, echipelor de elevi și studenți, precum și pasionaților de științe din diverse domenii profesionale care vor să dezvolte proiecte interactive și interdisciplinare.

Proiectele trebuie să aibă beneficiari din județul Alba. Acestea pot include experimente, ateliere, activități practice sau alte metode creative prin care copiii și tinerii să descopere știința dincolo de metodele tradiționale de învățare.

Pot aplica echipe de pasionați ai științelor din medii profesionale diverse, între care ingineri, programatori, muzeografi, cercetători, biologi, fizicieni, chimiști și artiști interesați de STEAM. Sunt eligibile și organizațiile neguvernamentale, inclusiv asociațiile de părinți și absolvenți.

De asemenea, pot depune proiecte echipe mixte din Sibiu și Alba, cu condiția să desfășoare activitățile pe teritoriul județului Alba. Fiecare aplicant poate depune mai multe proiecte, dar poate primi finanțare pentru unul singur. Aplicanții pot face parte din mai multe echipe, însă pot fi coordonatori într-un singur proiect.

Consultările pentru scrierea proiectelor se încheie pe 13 noiembrie

Înscrierea se face prin completarea formularului de pe platforma sibiu.grantmanager.ro, până la 18 noiembrie 2026, ora 12:00, la prânz.

Fundația Comunitară Sibiu organizează sesiuni de consultare online pentru scrierea proiectelor în perioada 19 octombrie – 13 noiembrie 2026. Cei interesați își pot programa o sesiune printr-un mesaj la adresa .

Evaluarea eligibilității proiectelor este programată în intervalul 18–27 noiembrie 2026. Evenimentul final de prezentare a rezultatelor va avea loc în august 2027.

Fondul Științescu Alba 4.0 este implementat de Fundația Comunitară Sibiu, în parteneriat cu FFCR – Federația Fundațiile Comunitare din România, împreună cu partenerul local Fundația Bosch România și cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Alba.

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