Ana Maria Bărbosu, medaliată cu bronz la sol la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a primit o suspendare de doi ani. Divizia Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (CAS ADD) a decis miercuri, 4 noiembrie, că gimnasta a încălcat regulile antidoping. Nu e vorba de un test pozitiv sau de o substanță interzisă, ci de trei abateri de localizare – controale ratate sau date incomplete despre locul în care se afla – adunate într-un interval de 12 luni.

Potrivit comunicatului Agenției Internaționale de Testare (ITA), preluat de Știrile ProTV, abaterile au fost înregistrate între septembrie și decembrie 2025. Sportiva a fost acuzată în baza articolului 2.4 din regulamentul antidoping al Federației Internaționale de Gimnastică, iar ITA, care administrează programul antidoping al forului, a trimis cazul la TAS.

A contestat două dintre cele trei abateri

Bărbosu a contestat două dintre abateri și a cerut să nu fie suspendată. Audierea a avut loc pe 20 august 2026. Judecătorul unic a stabilit însă că toate cele trei abateri au fost înregistrate corect.

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Suspendarea curge de la 5 mai 2026, data la care gimnasta fusese suspendată provizoriu, și se termină pe 4 mai 2028. Asta înseamnă că perioada deja executată se scade. Cu două luni înainte de Jocurile Olimpice de la Los Angeles, ar putea reveni în competiție, notează NBC Sports.

Decizia nu e definitivă. Sportiva, Federația Internațională de Gimnastică, ITA, Agenția Mondială Antidoping (WADA) și Agenția Națională Anti-Doping din România o pot ataca la Divizia de Apel a TAS.

Sportivii de top din programul de testare trebuie să-și declare zilnic locul în care se află și un interval de 60 de minute în care pot fi găsiți pentru un control inopinat. Trei ratări sau erori de raportare într-un an se sancționează ca încălcare a regulilor antidoping.

În mai, după anunțul suspendării provizorii, gimnasta a explicat pe Instagram că mutarea în SUA și începutul facultății la Stanford au fost o tranziție grea. „Ca să fie clar, situația aceasta nu are nicio legătură cu substanțe interzise”, a scris ea, potrivit NBC Sports.

Bronzul de la Paris face obiectul unui dosar separat de cel antidoping. Medalia i-a fost atribuită în august 2024, după ce TAS i-a readus lui Jordan Chiles nota inițială, pe motiv că echipa SUA depusese contestația cu patru secunde după termenul de un minut, așa cum scriam atunci. Tribunalul Federal Elvețian a cerut ulterior rejudecarea cazului, iar următoarea audiere nu va avea loc înainte de mai 2027, potrivit BBC Sport.

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