Pe scurt: Franța e joi, 5 noiembrie, în grevă generală. MAE avertizează că pot apărea perturbări la trenuri, zboruri, aeroporturi, spitale și în trafic. Serviciile franceze estimează între 500.000 și un milion de manifestanți.

Românii aflați în Franța sau care pleacă acolo zilele acestea pot da peste trenuri anulate, zboruri întârziate și drumuri blocate. Sindicatele franceze au declanșat joi, 5 noiembrie, o grevă generală la nivel național, iar Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie.

Potrivit MAE, activitatea poate fi perturbată în transportul public și feroviar, în transportul aerian și pe aeroporturi, dar și în școli, în administrația publică, în spitale și în circulația rutieră. Ministerul le recomandă românilor să evite zonele în care au loc manifestații, să respecte indicațiile autorităților locale și să își planifice deplasările din timp.

Situația trenurilor (TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien și liniile internaționale) poate fi urmărită în timp real în aplicația SNCF Connect și pe sncf-connect.com. Pentru metroul și transportul în comun din Paris și din regiunea pariziană există aplicația Bonjour RATP, iar informațiile de trafic apar și pe ratp.fr. Cei care au zboruri spre sau dinspre Franța sunt sfătuiți să verifice site-ul aeroportului și pe cel al companiei aeriene înainte de plecare.

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Până la un milion de oameni, așteptați în stradă

Serviciile franceze de informații estimează că între 500.000 și un milion de oameni ar putea participa la proteste, potrivit postului Europe 1, citat de Mediafax. Sindicatele au chemat la grevă angajați din sectorul public și din cel privat, dar și studenți și elevi, iar în toată țara sunt anunțate sute de manifestații. Protestatarii cer salarii mai mari, condiții de muncă mai bune, protejarea locurilor de muncă și servicii publice mai bune.

În aviație, sindicatul SUD Aérien, care îi reprezintă pe angajații companiilor aeriene și ai serviciilor de aeroport, a făcut și el apel la grevă, așa că sunt posibile întârzieri și anulări. În portul Le Havre, unul dintre cele mai importante ale Franței, sunt așteptați la proteste aproximativ 2.000 de angajați.

Poliția franceză se teme că unele marșuri vor degenera. Printre scenariile luate în calcul sunt distrugeri și jafuri, blocarea liceelor, universităților și instituțiilor, marșuri spontane și atacuri asupra secțiilor de poliție și primăriilor. Autoritățile se așteaptă și la participarea grupărilor radicale „black bloc”: până la 500 de membri la Lyon, câteva sute la Paris și în jur de 100 la Poitiers.

Unde pot suna românii

Asistență consulară se poate cere la Consulatul General al României la Paris, la numerele +33147052966 și +33147052755. Pentru situații urgente, MAE a dat telefoanele de permanență ale consulatelor, în funcție de zona în care se află fiecare:

Consulatul General al României la Paris: +33680713729

Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164

Consulatul General al României la Lyon: +33643627736

Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022

Mai multe informații sunt pe paris.mae.ro, cgparis.mae.ro, lyon.mae.ro, marsilia.mae.ro, strasbourg.mae.ro și mae.ro, precum și în aplicația „Călătorește informat” a ministerului.

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